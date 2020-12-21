Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новые запреты, ожидающие владельцев жилья в 2021 году В России рассказали об изменениях, которые ожидают людей, живущих в многоквартирных домах
Фоторепортажи
12Ухань спустя год после начала пандемии
1340 лет со дня смерти Джона Леннона
10:19 (мск), источник: RNS

Курс доллара превысил 75 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 75 рублей, свидетельствуют биржевые данные.

ЦБ: $ 73.3155   +0.34 € 89.8262   +0.54 ММВБ: $ 74.6350   +1.29 € 90.9550   +1.14
Источник: AP 2020

Так, максимальным значением для пары USD/RUB в ходе торгов стало 75,8 рубля за $1. Торги открылись на уровне 73,91 рубля за $1. По состоянию на 10:05 мск курс составил 74,25 рубля за $1.

Максимальным значением для пары EUR/RUB в ходе торгов стало 90,62 рубля за €1. Торги открылись на уровне 90,45 рубля за €1. По состоянию на 10:05 мск курс составил 91,56 рубля за €1.

 Путин раскрыл причину нерешенности конфликта в Донбассе
Новый пассажирский самолёт Ил-114-300 совершил первый полёт
В России решили изменить порядок выплат на детей
В Госдуме разработают законопроект о зарплатах для родителей
Россияне назвали желаемый размер пенсии
Работодатели назвали самые востребованные профессии в 2021 году
Аршавин о заявлении Тедеско: Мой тренер не мог такое сказать
В России заявили о дефиците 42 лекарственных препаратов
Hi-Tech
В сети шутят над жутким памятником Аленке Он выглядит одновременно забавно и страшно
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Жена Лаврова: как она выглядит
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Как грабители проникают в квартиры с помощью простой резинки на двери
Gnezdo.ru
Готовь деньги: новый штраф коснется всех
Нашли недооцененное предсказание Ванги о COVID
Виктюк оставил родственникам миллионы: кто получит
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Новости партнеров
Ашурбейли: "С президентом я президент, с королём – король"
Восьмая жена глaвнoгo пропагандиста страны Дмитрия Киселева
Высшая мера наказания в Асгардии - стирание персональных данных
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь