10:19 (мск), источник: RNS
Курс доллара превысил 75 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 75 рублей, свидетельствуют биржевые данные.
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Так, максимальным значением для пары USD/RUB в ходе торгов стало 75,8 рубля за $1. Торги открылись на уровне 73,91 рубля за $1. По состоянию на 10:05 мск курс составил 74,25 рубля за $1.
Максимальным значением для пары EUR/RUB в ходе торгов стало 90,62 рубля за €1. Торги открылись на уровне 90,45 рубля за €1. По состоянию на 10:05 мск курс составил 91,56 рубля за €1.