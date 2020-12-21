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10:44 (мск), источник: РИА Новости

Банки попросили ФАС запретить рекламу привлекательности банкротства

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские банки просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) изменить закон о рекламе, чтобы донести до граждан негативные последствия от процедуры внесудебного банкротства и избежать пропаганды списания долгов среди населения, следует из обращения Ассоциации банков России (АБР) на имя главы службы Максима Шаскольского, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: Reuters

В России с 1 сентября 2020 года закон позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего, по заявлению через многофункциональные центры.

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АБР озабочена повышенной активностью так называемых раздолжнителей или «банкротных посредников», «освобождающих» граждан от долгов и активно рекламирующих свои услуги как офлайн, так и в интернете, включая крупнейшие новостные порталы, видеохостинги, соцсети. Ассоциация обратила внимание на то, что от граждан утаиваются негативные стороны данной процедуры.

«В целях защиты прав граждан, в том числе потребителей финансовых услуг, полагаем крайне важным создать правовые условия для полного информирования в доступной форме граждан об условиях процедур освобождения от долгов, их возможных рисках и негативных последствиях. Для этого просим вас рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон “О рекламе”, регулирующих рекламу подобных услуг по оказанию правовой помощи гражданину», — говорится в обращении.

Так, АБР указывает на недопустимость обещаний прекратить финансовые обязательства гражданина и использование «тезисов и постулатов», вводящих в заблуждение о предлагаемых услугах. Кроме того, в рекламе обязательно должна быть указана цена на услуги.

«Обязательное включение в рекламу услуг по сопровождению банкротства предупреждения о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, в том числе совместно нажитым в браке, а также полной информации о прочих негативных последствиях, наступающих в результате признания гражданина банкротом», — отмечает также АБР.

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