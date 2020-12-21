Курс евро превысил 91 рубль впервые с начала декабря

Цена доллара также увеличивается на торгах, рост за сегодняшний день составил 1,55%. К 10:48 валюта подорожала до 74,9 руб. К порогу в 75 руб. доллар приблизился также впервые с 3 декабря.
Ранее стоимость валют падала на фоне позитивных новостей о разработке вакцин от коронавируса и начале прививочных кампаний в странах. Теперь же евро и доллар стали расти в цене после сообщений об обнаружении в ряде стран нового штамма коронавируса и объявлений о закрытии границ между странами.
Падают в цене и фьючерсы на нефть, которые раньше дорожали. Так, если 18 декабря февральский фьючерс марки Brent впервые с начала марта вырос в цене до более чем $52 за баррель, то на сегодняшних торгах на Лондонской бирже ICE он составил $50,52, потеряв в стоимости более 3%. Примерно настолько же подешевел и февральский фьючерс нефти марки WTI. Его цена на сегодняшних торгах составила $47,62 за барель.