Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 декабряЗимнее солнцестояние, взрыв "Боинга-747" над Локерби и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
12Ухань спустя год после начала пандемии
12«Высокая вода» в Венеции
11:30 (мск), источник: Ведомости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с начала декабря

Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже превысила 91 руб., составив к 10:48 мск 91,17 руб. Таким образом, валюта подорожала на 1,35% с момента закрытия торгов днем ранее. Евро достиг сегодняшнего уровня впервые с 3 декабря.

ЦБ: $ 73.3155   +0.34 € 89.8262   +0.54 ММВБ: $ 74.7875   +1.44 € 91.3600   +1.54
Источник: Reuters

Цена доллара также увеличивается на торгах, рост за сегодняшний день составил 1,55%. К 10:48 валюта подорожала до 74,9 руб. К порогу в 75 руб. доллар приблизился также впервые с 3 декабря.

Ранее стоимость валют падала на фоне позитивных новостей о разработке вакцин от коронавируса и начале прививочных кампаний в странах. Теперь же евро и доллар стали расти в цене после сообщений об обнаружении в ряде стран нового штамма коронавируса и объявлений о закрытии границ между странами.

Падают в цене и фьючерсы на нефть, которые раньше дорожали. Так, если 18 декабря февральский фьючерс марки Brent впервые с начала марта вырос в цене до более чем $52 за баррель, то на сегодняшних торгах на Лондонской бирже ICE он составил $50,52, потеряв в стоимости более 3%. Примерно настолько же подешевел и февральский фьючерс нефти марки WTI. Его цена на сегодняшних торгах составила $47,62 за барель.

 В России за сутки выявили почти 30 000 случаев коронавируса
Русская норка не сможет заменить датскую
ФАС попросили запретить рекламу привлекательности банкротства
Россияне назвали желаемый размер пенсии
В России впервые провели инициативный опрос подростков
В России за сутки выявлено рекордное число заболевших COVID-19
Жителей Нововоронежа шокировал памятник Аленке
В Северном полушарии Земли наступила астрономическая зима
В России заявили о дефиците 42 лекарственных препаратов
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Звонят и тут же сбрасывают: в чем смысл мошенничества
Горячие темы на Авто
Игрушки) 423
Сказка про деревню Куриловка 280
Какую лебедку купить для бытовых нужд? 175
А что тут такого? Пятница же ... 176
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Звезды, которые станут родителями в 2021 году Листайте галерею!
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь