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12:10 (мск), источник: Интерфакс

WSJ узнала, что Джек Ма предлагал властям Китая часть бизнеса Ant

По данным газеты, таким образом миллиардер пытался наладить свои отношения с Пекином.

Источник: AFP 2020

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Китайский миллиардер Джек Ма, контролирующий Ant Group, пытался спасти свои отношения с Пекином в начале ноября, предложив передать властям КНР часть операций компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

«Вы можете забрать любые из платформ Ant, если они нужны стране», — заявил Джек Ма в ходе встречи с представителями Народного банка Китая (НБК) и регулирующих органов банковского и страхового сектора КНР.

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Эта встреча состоялась 2 ноября — за несколько дней до того, как Ant должна была провести IPO, объем которого стал бы рекордным. Предложение Джека Ма китайским властям, о котором ранее не сообщалось, не смогло спасти IPO Ant — уже на следующий день после встречи Шанхайская биржа отменила размещение акций компании, объяснив это изменением регулятивной среды. Вслед за этим Ant остановила и гонконгскую часть IPO.

Напряженные отношения Пекина и Джека Ма

Ранее WSJ сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин лично принял решение об остановке процесса IPO Ant, поскольку Джек Ма разозлил власти своей критикой. Отношения миллиардера и правительства КНР на протяжении многих лет остаются напряженными: властей тревожит, в частности, стремительный рост бизнеса Ant.

В сентябре этого года НБК объявил о введении новых правил для компаний финансового сектора, в том числе для Ant, ужесточив требования к резервам капитала и управлению рисками в компаниях. Эти правила вступили в силу 1 ноября.

В соответствии с новыми положениями, компании, владеющие двумя или более видами бизнеса в финансовой сфере, будут классифицироваться как финансовые холдинги.

Им необходимо будет иметь зарегистрированный и оплаченный уставный капитал в размере не менее 5 млрд юаней ($763 млн). В конце октября Джек Ма выступил с критикой новых регулятивных требований, заявив, что «нельзя регулировать будущее вчерашними методами».

Источники WSJ, близкие к китайским финансовым регуляторам, отмечают, что на данный момент власти КНР не приняли решения о том, стоит ли воспользоваться предложением Джека Ма. Они, в частности, рассматривают возможность ужесточения требований к капиталу и левериджу Ant.

«Правительство КНР уже фактически национализировало некоторые из частей финансовой инфраструктуры, построенной Ant, например, систему межбанковских платежей, которая теперь называется NetsUnion», — отмечает аналитик Peterson Institute for International Economics Мартин Шорземпа.

«Таким образом, прецедент национализации платформ, служащих ключевым целям политики КНР, уже есть», — говорит эксперт.

Ant является крупнейшей в Китае компанией сферы финансовых технологий и оператором популярного платежного сервиса Alipay. Объем ее двойного IPO — в Гонконге и Шанхае — должен был составить рекордные $34 млрд.

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