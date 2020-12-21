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14:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о борьбе с COVID-19

Президент Владимир Путин поздравил Центр имени Гамалеи, британскую компанию AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компанию «Р-Фарм» с подписанием меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. По его словам, это поможет повысить эффективность и доступность вакцин от COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

«Знаю, что коллеги и в России, и представители AstraZeneca считают такую совместную программу важнейшим шагом в поиске наиболее эффективных решений для борьбы с ковидной инфекцией», — сказал Путин в ходе видеовстречи.

Он считает, что эта кооперация позволит повысить эффективность и надежность вакцины, а за счет внедрения различных схем вакцинации, современного производства и логистики, передовых промышленных мощностей России и других стран сделает вакцину более доступной.

Президент заявил, что сотрудничество российских ученых с AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе не только над вакциной от коронавируса, но и над целым рядом жизненно важных препаратов. Он напомнил, что АstraZeneca уже не первый год работает на российском рынке и успешно реализует ряд инвестиционных проектов, вкладывает средства в совместные исследования и подготовку кадров.

В конце ноября РФПИ обратился к AstraZeneca с предложением скомбинировать ее вакцину и «Спутник V». 11 декабря AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации вакцин на добровольцах старше 18 лет.

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