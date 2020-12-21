Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о борьбе с COVID-19

«Знаю, что коллеги и в России, и представители AstraZeneca считают такую совместную программу важнейшим шагом в поиске наиболее эффективных решений для борьбы с ковидной инфекцией», — сказал Путин в ходе видеовстречи.
Он считает, что эта кооперация позволит повысить эффективность и надежность вакцины, а за счет внедрения различных схем вакцинации, современного производства и логистики, передовых промышленных мощностей России и других стран сделает вакцину более доступной.
Президент заявил, что сотрудничество российских ученых с AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе не только над вакциной от коронавируса, но и над целым рядом жизненно важных препаратов. Он напомнил, что АstraZeneca уже не первый год работает на российском рынке и успешно реализует ряд инвестиционных проектов, вкладывает средства в совместные исследования и подготовку кадров.
В конце ноября РФПИ обратился к AstraZeneca с предложением скомбинировать ее вакцину и «Спутник V». 11 декабря AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации вакцин на добровольцах старше 18 лет.