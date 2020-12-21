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14:41 (мск), источник: Секрет Фирмы

Цены на нефть и курс рубля обвалились на фоне новостей о новом штамме коронавируса из Великобритании

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, привёл в состояние лёгкой паники рынки и правительства. Различные страны мира заявили о прекращении авиасообщения с островной частью Соединённого Королевства и закрытии границ. На этом фоне нефть марки Brent потеряла разом 5,7% и впервые с середины декабря стала стоить ниже $50 за баррель.

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14:43 (мск)Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией
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Источник: AP 2020

По состоянию на 13:25 21 декабря февральские фьючерсы на нефть Brent стоили $49,25, потеряв за сутки 5,75%. Ещё 19 декабря цена за них доходила до $52,32, а ниже $50 не опускалась с 12 декабря: инвесторов воодушевили новости о скорых поставках вакцин от Pfizer и Moderna.

Однако ожидания рынка столкнулись с тревожными вестями из Лондона: на юге и юго-западе Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Эта новость в совокупности с риском новых санкций для России из-за подозрения в причастности к кибератакам на США обвалила и рубль: на открытии торгов Мосбиржи доллар и евро подорожали больше чем на 1 рубль, до максимума с начала декабря (75 и 91,2 рубля соответственно).

Новый вирус закрывает границы

Мутация оказалась почти на 70% более заразной, а потому более опасной с точки зрения и без того перегруженной системы здравоохранения: без жёстких карантинных мер число заболевших коронавирусом очень быстро превысило бы коечный фонд больниц. Новый штамм стал причиной более 60% случаев заражения за третью неделю декабря, что говорит о том, что он не только быстро распространяется, но и становится доминирующим штаммом, предупредил главный санитарный врач королевства Крис Уитти.

При этом пока нет данных о более тяжёлом течении болезни при заражении новым штаммом или же о неэффективности вакцин.

Эксперты предположили, что существующие разработки будут эффективны и против новой формы коронавируса, поскольку его генетическое ядро осталось неизменным.

Однако эту гипотезу ещё предстоит проверить, а пока наученные горьким опытом власти начали принимать жёсткие карантинные меры.

Более 20 стран мира закрыли авиасообщение с Великобританией, а в некоторых случаях и с другими странами, где выявлены случаи циркуляции нового штамма. Среди них:

Новость
Ученые усомнились в данных о новом штамме коронавируса

Нидерланды; Франция; Германия; Италия; Литва; Австрия; Болгария; Чехия; Испания; Эстония; Латвия; Польша; Норвегия; Швейцария; Хорватия; Финляндия; Марокко; Канада; Аргентина; Колумбия; Гонконг; Израиль (также приостановил авиасообщение с Данией и ЮАР); Турция (также приостановила авиасообщение с Нидерландами); Саудовская Аравия (закрыла все сухопутные, воздушные и морские границы); Португалия (разрешила въезд только своим гражданам).

Некоторые страны не стали закрывать ависообщение, однако ужесточили противоэпидемические меры. Например, в Греции ввели семидневный карантин для всех приезжающих из Великобритании, а правительство Испании усилило тестирование для прибывающих.

Всемирная организация здравоохранения пообещала проинформировать общественность о новом типе коронавируса, как только о нём станет известно больше. Ранее опасную мутацию возбудителя SARS-Cov-2 выявили в Дании: вирус мутировал в организме норок на пушных фермах и начал передаваться человеку. Из-за способности этого штамма препятствовать выработке антител ситуацию признали крайне опасной и рискующей обнулить все усилия по производству вакцин, поэтому правительство Дании приняло тяжёлое решение фактически уничтожить многовековой бизнес и убить всех норок на заражённых фермах.

Анатолий Круглов

Более 20 стран закрылись от Великобритании из-за мутации коронавируса
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