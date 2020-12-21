14:43 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией
Россия временно останавливает авиасообщение с Великобританией
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«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0:00 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели», — говорится в сообщении.