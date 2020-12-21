18:31 (мск), источник: RNS
В ЕС разрешили применение вакцины Pfizer от коронавируса
Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило применение вакцины американской фармкомпании Pfizer и немецкой BioNTech, сообщает Reuters.
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«Европейское агентство по лекарственным препаратам в понедельник одобрило использование вакцины против COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech», — говорится в заметке.
Страны ЕC, включая Германию, Австрию и Италию планируют начать вакцинацию с 27 декабря. Ранее препарат начали использовать в США и Великобритании.
9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. По их словам, препарат продемонстрировал эффективность более чем на 90% испытуемых. Вакцина состоит из двух доз. Отмечается, что защита от коронавируса наступает спустя 28 дней после начала вакцинации.
11 декабря американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину Pfizer и BioNTech. Через четыре дня действующий президент США Дональд Трамп объявил о первом в стране уколе вакцины от нового коронавируса.
Великобритания начала вакцинацию населения от коронавируса 8 декабря, первый укол препарата от Pfizer и BioNTech тогда поставили 90-летней Маргарет Кинан.