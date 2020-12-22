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03:44 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Предприниматель тоже человек

Россияне стали лучше относиться к предпринимателям — все большее число граждан отмечает их роль в развитии экономики, констатируют эксперты Высшей школы экономики по итогам третьей волны мониторингового социологического опроса «Социальное самочувствие россиян».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Опрос проводился методом личного интервью в 59 субъектах РФ осенью 2020 года, всего было опрошено 6 тыс. респондентов в возрасте от 15 до 72 лет; ранее опросы проводились в декабре 2016 и сентябре 2018 года.

Большинство респондентов (88%) так или иначе согласны с представлением о том, что предприниматели создают в РФ рабочие места.

Хотя в целом за четыре года эта категория выросла незначительно (в 2016 и 2018 годах — 85%), в ее составе ускоренно росла доля респондентов, которые полностью согласны с таким утверждением (в 2016 году — 32%, в 2018 году — 39%, в 2020-м — уже 49%).

Также за это время выросло и число тех, кто уверен в социально одобряемых мотивах предпринимателей — они создают новые продукты и услуги, отчего выигрывает все общество. Если в 2016 году таких было 25%, то в 2020-м — 35%.

В то же время растет понимание, что бизнес действует исходя из собственных интересов — так, 34% опрошенных считают, что «предприниматели думают только о своей выгоде» (в 2016 году — 24%). Также увеличилась и доля тех, кто считает, что предприниматели пользуются результатами труда других людей (в 2016 году — 22%, в 2020-м — 30%).

В ходе опросов россиян, помимо предпринимательства в целом, также просили оценить риски для тех, кто выбирает бизнес своей профессией.

Так, респонденты стали гораздо терпимее относиться к возможным неудачам в бизнесе — доля тех, кто не считает, что не стоит открывать собственное дело из-за риска провала, выросла с 8% в 2016 году до 18% в 2020-м. На 18 п. п. сократилась и доля тех, кто видит провал в бизнесе основой образа «неудачника» для человека.

Сокращается и доля респондентов, считающих, что предпринимательству невозможно научиться. В возможность выучиться предпринимательству в 2020 году верят 51% против 40% в 2016 году.

Также выросла и доля тех, кто видит старания государства по созданию благоприятных условий для ведения малого бизнеса (в 2016 году в этом были уверены 10% опрошенных, в 2020-м — 14%).

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