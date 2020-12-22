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04:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Счетная палата призвала пересмотреть систему оплаты труда бюджетников

Майские указы 2012 года помогли обеспечить рост оплаты труда бюджетников, и она стала более справедливо регулироваться, заявила Счетная палата. При этом аудиторы обнаружили недостатки и призвали пересмотреть подходы к оплате труда.

Источник: Reuters

Один из выявленных недостатков — децентрализация оплаты труда. С 2005 года на федеральном и региональном уровне применяются разные системы расчета и выплаты зарплат, отметили в Счетной палате.

В результате зарплата людей на одной и той же должности может сильно отличаться.

«Так, рекомендуемый оклад библиотекаря в Тамбовской области составляет 9359 рублей, а в Пермском крае — 2755 рублей. Как следствие, это привело к необоснованной дифференциации в размере окладов бюджетников и существенно затруднило реализацию указов для ряда субъектов», — привели пример аудиторы.

Средняя зарплата бюджетников в целом по России поднялась до обозначенного уровня только в 5 из 12 категорий. В первом полугодии 2020 года не были достигнуты целевые значения по четырем категориям.

«По ряду категорий недостижение целевых показателей носит системный характер. Например, по младшему медперсоналу и социальным работникам они были достигнуты только однажды», — отметили в Счетной палате.

При этом рост зарплат сопровождался сокращениями.

«Так, по данным Росстата, младшего медицинского персонала за 2013−2019 годы стало меньше на 61,3%, социальных работников — на 32,6%. Общая численность по всем предусмотренным указами категориям сократилась на 14,5%», — говорится в сообщении.

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