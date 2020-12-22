Госдума ратифицировала налоговое соглашение с Кипром

Базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, но предусмотрен и льготный режим, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%. Исключение могут действовать «в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года».
На заседании замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что прогресса в переговорах с Нидерландами по пересмотру налогового соглашения пока нет. Правительство России ранее в декабре одобрило ратификацию протокола о внесении изменений в налоговое соглашение с Люксембургом. Протокол о повышении ставки до 15% был подписан в Москве 6 ноября 2020 года.
«К сожалению, на данный момент коллеги из Голландии не согласились на наши предложения, поэтому мы запустили внутриправительственные процедуры по денонсации соглашения с Нидерландами. Мы по-прежнему открыты для переговоров, но на данный момент прогресса в переговорах нет, и мы идем по пути денонсации», — сказал господин Сазанов (цитата по «РИА Новости»).