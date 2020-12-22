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16:27 (мск), источник: РБК

В ЦБ допустили законодательный демонтаж системы пенсионных накоплений

До 2023 года институт накопительных пенсий будет демонтирован, ожидает зампред ЦБ Сергей Швецов. То, что осталось на накопительных счетах граждан, никуда не денется, добавил он.

rtx6mcdi.jpg | Источник: Reuters

В течение ближайших трех лет институт накопительных пенсий может быть законодательно демонтирован, заявил в ходе встречи с участниками финансового рынка первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает корреспондент РБК.

«Сейчас нет дискуссии относительно разморозки [накопительной части пенсии]. Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан. То, что осталось на этих счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут», — сказал Швецов в ответ на предложение о разморозке пенсионных накоплений.

По его словам, отчасти именно поэтому появился проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — это «некая альтернатива накоплениям на длительный срок, которая имеет достаточно серьезный налоговый стимул», отметил первый зампред ЦБ.

Основная часть средств в накопительной системе была сформирована за счет обязательных страховых взносов работодателей с 2002 по 2013 год. Накопительная часть пенсий заморожена с 2014 года, в начале декабря заморозка была продлена до конца 2023 года.

Взносы в ПФР от работающих россиян не поступают на индивидуальные накопительные счета, а идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам, новые взносы в накопительную систему заморожены.

Глава Минфина Антон Силуанов в сентябре говорил, что вопрос об отмене накопительной части пенсий можно будет рассматривать после того, как в России будет создана система добровольных накоплений.

Юлия Кошкина, Георгий Перемитин

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