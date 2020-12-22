Каждый третий житель России готов отказаться от возвращения кредитов банкам

«Более половины россиян (53%) следуют правовым и этическим нормам и считают необходимым возврат займа как банку, так и знакомому или родственнику. Однако треть россиян (33%) допускают невыполнение долговых обязательств перед банком, осуждая при этом невозврат займа знакомому или родственнику», — сказано в отчете опроса.
По словам гендиректора НАФИ Гузелии Имаевой, большинство граждан нейтрально воспринимает банкротство, не имеет предубеждений на этот счет и полагает, что такое может случиться с каждым.
Это утверждение подтверждается и результатами опроса. Так, 73% респондентов согласились, что банкротство — это «неприятное обстоятельство», при котором в жизни не происходит радикальных изменений. Остальные 27% поддержали обратное мнение.
Кроме того, большинство (71%) опрошенных считает возможным вести дела с человеком, который был признан банкротом. 29% назвали такового ненадежным и отметили, что общих дел с ним иметь не стоит.