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15:30 (мск), источник: Ведомости

Каждый третий житель России готов отказаться от возвращения кредитов банкам

Каждый третий из опрошенных жителей России считает возможным не возвращать банкам взятые в кредит средства, следует из результатов исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ. В онлайн-опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет из городов с населением более 100 тыс. человек.

Источник: РИА "Новости"

«Более половины россиян (53%) следуют правовым и этическим нормам и считают необходимым возврат займа как банку, так и знакомому или родственнику. Однако треть россиян (33%) допускают невыполнение долговых обязательств перед банком, осуждая при этом невозврат займа знакомому или родственнику», — сказано в отчете опроса.

По словам гендиректора НАФИ Гузелии Имаевой, большинство граждан нейтрально воспринимает банкротство, не имеет предубеждений на этот счет и полагает, что такое может случиться с каждым.

Это утверждение подтверждается и результатами опроса. Так, 73% респондентов согласились, что банкротство — это «неприятное обстоятельство», при котором в жизни не происходит радикальных изменений. Остальные 27% поддержали обратное мнение.

Кроме того, большинство (71%) опрошенных считает возможным вести дела с человеком, который был признан банкротом. 29% назвали такового ненадежным и отметили, что общих дел с ним иметь не стоит.

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