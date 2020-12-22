Новак дал обещание Путину по ценам на топливо

15:20 (мск), источник: РБК
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
По словам Новака, держать цены на топливо на уровне не выше инфляции позволяет демпферный механизм.
«Когда цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках высокие, тогда демпфер платится из бюджета, а когда цены, наоборот, ниже, как сегодня это происходит, компания доплачивает в бюджет, то есть они сегодня очень солидные суммы выплачивают в бюджет. Уровень, когда это нулевой баланс, примерно $50−55 за баррель», — отметил Новак.
Цены на авиакеросин почти на 19−20% ниже по сравнению с прошлым годом, а цены на дизтопливо в 2020 году «стоят на месте»: с начала года они выросли лишь на 1,7%, сказал
«И дальше также строго будем следить по вашему поручению, чтобы цены были не выше инфляции. Это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина», — заявил президенту Новак.
Путин потребовал от профильных министерств установить контроль над ценами на нефтепродукты и удерживать стоимость бензина в середине марта. Тогда президент раскритиковал рост цен на бензин, который в два раза опередил инфляцию. В частности, стоимость бензина АИ-92 за год увеличилась на 10,4%, говорил он.
Весной цены на бензин выросли, несмотря на резкое падение мировых цен на нефть. Они рухнули в начале марта, когда страны — участницы ОПЕК+ не смогли договориться о новом сокращении объемов добычи сырья.
По данным Росстата, на 23 ноября средняя по России стоимость литра АИ-95 составляла 43,21 руб. По сравнению с прошлой неделей стоимость бензина в России почти не изменилась, а цена на дизтопливо поднялась на 4 коп.