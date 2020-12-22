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20:19 (мск), источник: Ведомости

Государство откажется от контрольной доли в «Первом канале»

Доля государства в уставном капитале «Первого канала» сократится и составит не менее 34%, следует из указа президента России Владимира Путина «Об увеличении уставного капитала АО “Первый канал”».

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий документ размещен в справочной правовой системе «Консультант Плюс» и датируется 21 декабря. Ранее государству принадлежал 51% акционерного общества.

Согласно указу, госпакет будет размыт в ходе допэмиссии акций «Первого», которая должна пройти в течение трех месяцев с момента опубликования документа. Указом правительству поручено определить «размер долей Российской Федерации и негосударственных акционеров в уставном капитале АО. «Первый» будет исключен из перечня стратегических предприятий, однако у правительства появится «золотая акция» телеканала.

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В последние годы «Первый канал» испытывает трудности и регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента, рассказывали ранее «Ведомостям» сотрудники медиакомпаний. В 2018 г. государство выделило «Первому каналу» 4,6 млрд руб. субсидий на компенсацию затрат, связанных с распространением программ вещателя в городах с населением менее 100 тыс. человек. В 2019 г. общий размер субсидий составил 3,8 млрд руб. — это деньги на производство и приобретение программного продукта, компенсация затрат по его доставке. В 2020 г. Минфин предлагает выделить «Первому каналу» 6,5 млрд руб., сказано в приложении к проекту федерального бюджета на 2020 и 2021−2022 гг.

Контрольный пакет акций «Первого канала» сегодня принадлежит государству — 38,9% у Росимущества, еще 9,1% акций у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «ТТЦ Останкино». 29% контролируют структуры «Национальной медиа группы».

После выхода ВТБ из капитала «Первого канала», о котором было объявлено в сентябре, 20% вернулись продавцу — «ОРТ-КБ» Романа Абрамовича, знают два собеседника «Ведомостей» на медиарынке. «Условия сделки 2019 г. предусматривали возможность вернуть акции», — отмечает один из собеседников издания.

«Ведомости» направили запрос в ВТБ.

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