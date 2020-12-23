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03:27 (мск), источник: Известия

Подачу заявлений на внесудебное банкротство могут разрешить через портал госуслуг

Минцифры поддерживает предложение дать россиянам возможность подавать заявление на внесудебное банкротство через портал госуслуг.

Источник: РИА "Новости"

— Реализация возможности подачи гражданином заявления о признании его банкротом во внесудебном порядке в электронной форме с использованием Единого портала позволит сократить временные издержки граждан и повысит удобство осуществления процедур, направленных на включение сведений о внесудебном банкротстве в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, — сказал «Известиям» директор департамента передовых цифровых решений Минцфиры Алексей Горобцов.

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Ранее с предложением упростить процедуру на пресс-конференции в МИЦ «Известия» озвучил глава СРО НАПКА Эльмар Мехтиев.

— Почему-то законодатель решил, что в эпоху цифровизации и в момент распространения пандемии, именно за этой услугой нужно приходить «ножками», хотя, например, пособия по безработице можно оформить через портал госуслуг, — посетовал он.

Нужно скорректировать законодательство и позволить подавать заявление дистанционно, заключил Эльмар Мехтиев.

Механизм внесудебного банкротства заработал в России с 1 сентября этого года. Чтобы воспользоваться им, гражданин с долгом 50−500 тыс. рублей включительно может бесплатно подать в МФЦ заявление.

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