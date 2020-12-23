В Дании раскрыли сроки начала работ «Фортуны» по «Северному потоку-2»

Помогать ей в этом будут суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения, говорится в документе.
О том, что «Балтийский исследователь» ранее сопровождал «Фортуну», сообщалось неоднократно, однако «Мурман» впервые фигурирует в качестве судна, которое примет участие в строительстве газопровода.
В уведомлении отмечается, что в связи с прокладкой труб вокруг судов будет создана временная запрещенная зона в несколько сотен метров.
«Несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне будут запрещены в этих районах. Защитная зона простирается на 200 м с каждой стороны кабелей», — отмечается в уведомлении.
Участок протяженностью около 147 км пролегает к югу от датского острова Борнхольм и должен быть соединен с секцией в водах Германии.
В июле 2020 года власти Дании смягчили требования к строительству газопровода, разрешив судам с якорным позиционированием (не динамическим) участвовать в укладке труб. Это открыло возможность для «Фортуны» участвовать в достройке «Северного потока-2» в датских водах.
Баржа недавно второй раз с начала октября сменила собственника, теперь им является российское микропредприятие «КВТ-Рус». При этом трубоукладчик с динамической системой позиционирования «Академик Черский» не планирует строить газопровод в датских водах, следует из документа Датского морского управления.
1 октября Дания выдала разрешение на эксплуатацию газопровода в ее исключительной экономической зоне, выставив ряд условий. «Сдача в эксплуатацию может произойти только после того, как хотя бы одна из двух ниток трубопровода будет протестирована, проверена и когда релевантные условия из разрешения на строительство и разрешения на эксплуатацию будут выполнены», — сообщало Датское энергетическое агентство. Одним из таких релевантных условий является наличие страховки по возмещению возможного вреда от укладки труб.
В конгрессе США в декабре приняли законопроект, еще не подписанный президентом Дональдом Трампом, расширяющий санкции в отношении «Северного потока-2» на услуги по сертификации трубопровода и страхование судов-трубоукладчиков.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Всего осталось достроить около 6% газопровода, преимущественно в водах Дании. Его строительство было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда с проекта.
В связи с этим Россия была вынуждена подключить к строительству трубоукладчик «Академик Черский», единственный в стране обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования. В феврале он вышел из порта Находки и к началу мая добрался до немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства «Северного потока-2» и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.
Полторы недели назад «Фортуна» начала достройку участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по шельфу в исключительной экономической зоне Германии (немецкий участок — самый короткий из оставшихся недостроенных.). Трубоукладочная баржа уложит 2,6-километровый участок газопровода в водах на глубине менее 30 м. Газета «Коммерсантъ» писала, что «Фортуна» может укладывать трубы со скоростью 1,5 км/день. Если она будет работать одна, датский участок возможно будет достроить за три с лишним месяца.