Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 23 декабряПервая успешная операция по пересадке почки, возвращение академика Сахарова из ссылки, катастрофа FH-227 в Андах и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
01:57 (мск), источник: РИА Новости

Россияне рассказали о своих ожиданиях по курсу рубля в 2021 году

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Около трети россиян ожидают в 2021 году сохранения курса рубля в диапазоне 70−80 рублей, при этом еще 28% граждан ждут падения национальной валюты ниже 80 рублей за доллар, говорится в исследовании банка «Открытие», которое есть в распоряжении РИА Новости.

ЦБ: $ 75.3498   +0.68 € 92.0699   +1.07 ММВБ: $ 75.9100   +1.11 € 92.2225   +0.69
Источник: РИА Новости

Курс рубля во вторник третий день падал относительно доллара и евро на дешевеющих нефти и в русле траектории других «развивающихся» валют, добавлял давления на курс российской валюты и рост внешнеполитических рисков. Так, курс доллара поднялся выше 75 рублей, а курс евро — выше 92 рублей.

«Около 32% россиян полагают, что валютный курс в новом году останется в нынешнем диапазоне 70−80 рублей за доллар, а 28% ожидают падения рубля в 2021 году ниже 80 за доллар», — выяснили аналитики.

Каждый пятый опрошенный считает, что российская валюта укрепится в новом году до 65−70 за доллар.

В то же время половина опрошенных россиян уверены в том, что инфляция в 2021 году в среднем будет держаться вблизи цели Банка России в 4%. Однако другая половина граждан настроена менее позитивно: они ждут, что рост цен в 2021 году может превысить 5%.

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам текущего года составит 4,6−4,9% и в первом квартале поднимется до своего локального пика — 5%. Однако уже к середине 2021 года темпы роста цен вернутся к целевому уровню в 4%, а к концу года инфляция опустится в диапазон 3,5−4%.

Банк «Открытие» проводил исследование 14—21 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

 Время расплаты для Эрдогана пришло
'Помойный пес': Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину
Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президента
Жителей центральной России предупредили об опасных снегопадах
Минздрав рассказал о влиянии алкоголя на риск заражения COVID-19
В Дании выявили еще одну мутацию коронавируса
Главврач больницы в Коммунарке предупредил о третьей волне COVID
В Ульяновске сортировщики мусора нашли кота в завязанном мешке
Hi-Tech
В США назвали самое уродливое российское судно А что вы о нем думаете?
Авто
МВД рассказало о иностранцах-виновниках аварий в России Чаще всего виновниками ДТП становились граждане республик бывшего СССР
Новости партнеров
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Сигнал элитам. Силовик займется чисткой рядов в «Единой России»
Популярные темы на «Детях»
Пахнут ли деньги? 247
Подскажите, пожалуйста,с выбором имени 166
Как спастись от новогоднего ожирения 133
Лимонное дерево 88
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь