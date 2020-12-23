Россияне рассказали о своих ожиданиях по курсу рубля в 2021 году

Курс рубля во вторник третий день падал относительно доллара и евро на дешевеющих нефти и в русле траектории других «развивающихся» валют, добавлял давления на курс российской валюты и рост внешнеполитических рисков. Так, курс доллара поднялся выше 75 рублей, а курс евро — выше 92 рублей.
«Около 32% россиян полагают, что валютный курс в новом году останется в нынешнем диапазоне 70−80 рублей за доллар, а 28% ожидают падения рубля в 2021 году ниже 80 за доллар», — выяснили аналитики.
Каждый пятый опрошенный считает, что российская валюта укрепится в новом году до 65−70 за доллар.
В то же время половина опрошенных россиян уверены в том, что инфляция в 2021 году в среднем будет держаться вблизи цели Банка России в 4%. Однако другая половина граждан настроена менее позитивно: они ждут, что рост цен в 2021 году может превысить 5%.
Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам текущего года составит 4,6−4,9% и в первом квартале поднимется до своего локального пика — 5%. Однако уже к середине 2021 года темпы роста цен вернутся к целевому уровню в 4%, а к концу года инфляция опустится в диапазон 3,5−4%.
Банк «Открытие» проводил исследование 14—21 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.