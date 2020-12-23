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17:23 (мск), источник: Forbes

«Похищение «Санта-ралли»: Трамп вернул Конгрессу пакет поддержки на $900 млрд из-за «смехотворных» выплат людям

Трамп отказался подписывать пакет поддержки американцев и бизнеса в кризис, который после долгих дебатов согласовал Конгресс. Президент потребовал увеличить «смехотворные» выплаты людям по $600 более чем в три раза. Решение Трампа подорвало надежды на «Санта-ралли» рынков перед Рождеством. Свое мнение о документе Трамп обозначил в видеообращении, опубликованном в его Twitter-аккаунте.

2020-11-06t001406z_1355706638_rc2cxj9ur6il_rtrmadp_3_usa-election-trump.jpg | Источник: Reuters (news)
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Трамп назвал законопроект «позором» и потребовал увеличить размер выплат американцам. В документе, который принял Конгресс, предусмотрены субсидии по $600. Это в два раза меньше, чем было в первом пакете мер, принятом весной.

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Трамп назвал эту сумму «смехотворно низкой» и потребовал увеличить ее до $2000 — то есть более чем в три раза.

Второе требование президента США — убрать из законопроекта «расточительные и необязательные» положения. Трампа возмутило, что Конгресс включил в документ миллионы долларов поддержки зарубежных стран (таких как Камбоджа, Мьянма, Египет), программ демократии и гендерного равенства и гранты университетам и музеям.

При этом американский народ и малый бизнес, в особенности кафе и рестораны, законодатели обделили, считает президент.

«Они не виноваты [в кризисе], виноват Китай», — подчеркнул Трамп.

Трамп попросил прислать ему «подходящий» документ, или, пригрозил он, «заниматься поддержкой экономики придется следующей администрации». Несмотря на то, что выборы президента США по итогам голосования выборщиков выиграл Джо Байден, Трамп оспаривает результат и не исключает, что «следующей администрацией» будет он сам. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в Twitter заявила, что демократы согласны обсудить озвученную Трампом сумму поддержки американцев.

Фондовые рынки США ожидали пакета поддержки, который поспособствовал бы росту. «Надежды на однозначное “Санта-ралли” [на фондовых рынках] трагически похищены», — цитирует Reuters комментарий японского банка Mizuho в связи с решением Трампа. Фьючерсы индекса S&P 500, который включает крупнейшие по капитализации компании США, до начала торгов проседали на 1%, но затем перешли к росту в 0,25%, добавило агентство.

Конгресс США согласовал новый пакет мер 21 декабря и принял его день спустя. Среди дополнительных мер поддержки — расширенное пособие по безработице по $300 в неделю до конца марта, продление программ поддержки контрактных подрядчиков и долго остающихся без работы людей. На доступные кредиты малому бизнесу выделили $284 млрд. Пакет поддержки добавили к закону о финансировании федерального правительства в объеме $1,4 трлн до 30 сентября 2021 года.

Демократы и республиканцы в обеих палатах Конгресса долго не могли договориться о положениях второго пакета. Если президент не подпишет закон до 28 декабря, правительство останется без бюджета, предупредил Bloomberg.

Меры поддержки на $900 млрд станут крупнейшими после пакета, принятого в разгар первой волны пандемии: в марте власти США выделили на борьбу с кризисом $1,8 трлн.

Ринат Таиров

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