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19:39 (мск), источник: Forbes

Джека Ма попросили не покидать Китай после краха потенциально крупнейшего IPO

Власти Китая рекомендовали Джеку Ма не уезжать из страны, узнал Bloomberg. Миллиардер не появлялся на публике с тех пор, как регулятор больше месяца назад заблокировал IPO его компании, которое могло стать крупнейшим в мире.

Источник: WTO / Jay Louvion
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Правительство Китая посоветовало миллиардеру Джеку Ма не покидать территорию страны после отмены буквально в последний момент IPO его финансовой компании Ant Group. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Джек Ма еще ни разу публично не выступал после неудачи с IPO. Это резко контрастирует с его прежде ярким образом жизни, отмечает Bloomberg.

При этом речь не идет о личном крахе Ма: публичный «выговор» ему со стороны властей — это предупреждение для всех, что Пекин устал от «непомерной власти технологических магнатов», говорят собеседники Bloomberg.
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Но сейчас империя Ма находится в кризисном режиме: ключевые топ-менеджеры Ant Group практически каждый день общаются с регуляторами, чтобы добиться их одобрения, сообщил Bloomberg. Власти при этом размышляют, от каких бизнесов должна отказаться Ant Group, чтобы снизить риски для экономики, которые она несет, но пока не пришли к решению, утверждают источники. Власти подготовили и новые правила регулирования, из-за которых шансы Ant Group провести IPO до 2022 года уменьшатся, добавили собеседники Bloomberg.

Джек Ма предлагал властям забрать любой из активов Ant Group, «если она нужна стране», сообщила 21 декабря The Wall Street Journal. По ее информации, такое предложение Ма сделал 2 ноября на конфиденциальной встрече с представителями правительства, однако это не спасло IPO от запрета.

Как рассказало агентство, претензии к Джеку Ма у регуляторов финансового сектора накапливались несколько лет. Руководители крупнейших государственных банков были недовольны тем, что в финтех-стартап миллиардера перетекали деньги вкладчиков. Ма в ответ обвинял их в попытке ограничить свободу людей по размещению своих средств.

Споры продолжались несколько лет, пока стороны не «заключили мир», который Ма разрушил своим резким выступлением в октябре, пишет Bloomberg. Ма заявил, что у госбанков и регуляторов «менталитет ломбарда», и они тормозят инновации.

В результате 3 ноября Китай приостановил IPO Ant Group, которое могло стать самым крупным в мире. Регуляторы решили, что компания может не удовлетворять требованиям или условиям раскрытия информации. Компания планировала двойной листинг в Гонконге и Шанхае, но в итоге выход на биржу не состоялся ни на одной площадке. За день до этого решения Народный банк Китая и три других регулирующих органа вызвали Ма и топ-менеджеров компании Эрика Цзина и Саймона Ху для обсуждения ситуации.

Financial Times перевела описание встречи как «головомойка».

Ant Group рассчитывала привлечь $34,4 млрд. Сейчас рекорд принадлежит саудовской нефтяной компании Saudi Aramco: она получила $29,4 млрд в ходе IPO. Предстоящее размещение Ant Group вызвало огромный ажиотаж среди инвесторов в то время, когда банки жертвовали прибылью, чтобы поддержать пострадавшую от коронавируса экономику, что тоже не способствовало оттепели в отношениях с Ма, заметил Bloomberg.

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