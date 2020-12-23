18:00 (мск), источник: Аргументы и факты
Баррель отыграется в 2021. Что будет с ценами на нефть в новом году?
Для рынка углеводородов следующий год будет куда как более благоприятным, чем 2020 год, прогнозируют эксперты.
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Президент России Владимир Путин на ежегодной большой
В российский бюджет на 2021 год заложена стоимость нефти в 45,3 долларов за баррель. А нефтегазовые доходы ожидаются на уровне 6 триллионов рублей. Это треть от всех доходов бюджета. Какой будет стоимость нефти в 2021 году, АиФ. ru собрал прогнозы финансовых институтов.
В Saxo Bank допускают, что в новом году цена нефти будет колебаться в диапазоне 40−60 долларов за баррель.
«В 2021 году мы ожидаем диапазон $40−60 с возможностью повышения, если прогноз роста мировой экономики превысит ожидания большинства экономистов», — заявил в интервью РИА Новости главный экономист банка.
Кстати, год назад в своих «шокирующих прогнозах» Saxo Bank предсказывал нефть по 90 долларов за баррель при условии, если России и
В прогнозе международного рейтингового агентства Moody’s фигурирует цифра в 40−45 долларов за баррель. В агентстве замечают, что в ближайшие
«Нефтяные цены будут варьироваться на уровнях около $40−45 за баррель в 2021 году, оставаясь у нижних границ нашего среднесрочного ценового диапазона для Brent в 45−65 долларов», — говорится в докладе Moody’s, на которое ссылается агентство Прайм.
Вместе с тем аналитики прогнозируют, что страны ОПЕК+ не будут наращивать добычу сырья в первом полугодии 2021 году. А вот в Штатах производство нефти ускорится, когда стоимость бочки сырья сорта WTI превысит 55 долларов.
Прогнозы Всемирного банка обычно консервативны. Вот и со стоимостью черного золота ВБ не ждет
«Предполагается, что цены на нефть вырастут до 44 долларов США за баррель в 2021 году и 50 долларов США за баррель в 2022 году по сравнению с прогнозной ценой 2020 года, равной 41 доллару США за баррель», — говорится в докладе Всемирного банка об экономике России.
В начале года за бочку нефти давали 69 долларов, в апреле — 20 долларов.
Во Всемирном банке ситуацию с COVID-19 называют главным риском для ценового прогноза: все будет зависеть от тяжести пандемии, от разработки и распространения вакцин.
В своем последнем прогнозе Международный валютный фонд повысил оценку стоимости барреля в 2021 году с 37,54 до 46,7 доллара.
При этом аналитики МВФ обращают внимание на риски для мировых поставок сырья, которые могут привести к разногласиям внутри ОПЕК+.
«Возобновление резкого падения цен на нефть, как это имело место в марте, очень сильно повредит активности в нефтедобывающих странах и приведет к более медленному росту, чем предполагается», — предупреждают в МВФ.
В Счетной палате настроены более оптимистично, чем во Всемирном банке: с нынешних 42 долларов за баррель в следующем году нефть подорожает до 50 долларов.
«В отношении мирового рынка нефти мы предполагаем сохранение сделки ОПЕК+ в полном объеме до конца первого квартала 2022 года. После окончания сделки в 2022—2023 годах объемы предложения нефти на мировом рынке вернутся на уровень 2019 года. По итогам 2020 года среднегодовая цена сорта Urals в рамках Сценария 1 ожидается нами на уровне 42 доллара за баррель, то есть практически на уровне базовой цены на этот год (42,4 доллара за баррель), в 2021 году ожидается ее повышение до уровня 50 долларов за баррель, что соответствует большинству существующих на данный момент прогнозов относительно динамики цен на нефть в среднесрочной перспективе», — приводит выдержки из доклада Счетной палаты агентство Интерфакс.
А в последующие годы, с 2022 по 2023, в СП допускают стабилизацию сырьевых котировок на уровне 55 долларов за баррель.