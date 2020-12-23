Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 23 декабряПервая успешная операция по пересадке почки, возвращение академика Сахарова из ссылки, катастрофа FH-227 в Андах и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
18:00 (мск), источник: Аргументы и факты

Баррель отыграется в 2021. Что будет с ценами на нефть в новом году?

Для рынка углеводородов следующий год будет куда как более благоприятным, чем 2020 год, прогнозируют эксперты.

ap_612326844206.jpg | Источник: AP 2020

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что наша страна начинает слезать с «нефтяной иглы». Однако, как отметил глава государства, зависимость РФ от нефтегазовых доходов «еще очень большая».

В российский бюджет на 2021 год заложена стоимость нефти в 45,3 долларов за баррель. А нефтегазовые доходы ожидаются на уровне 6 триллионов рублей. Это треть от всех доходов бюджета. Какой будет стоимость нефти в 2021 году, АиФ. ru собрал прогнозы финансовых институтов.

Saxo Bank

В Saxo Bank допускают, что в новом году цена нефти будет колебаться в диапазоне 40−60 долларов за баррель.

«В 2021 году мы ожидаем диапазон $40−60 с возможностью повышения, если прогноз роста мировой экономики превысит ожидания большинства экономистов», — заявил в интервью РИА Новости главный экономист банка.

Кстати, год назад в своих «шокирующих прогнозах» Saxo Bank предсказывал нефть по 90 долларов за баррель при условии, если России и страны-участницы ОПЕК договорятся о сокращении производства сырья.

Рейтинговое агентство Moody’s

В прогнозе международного рейтингового агентства Moody’s фигурирует цифра в 40−45 долларов за баррель. В агентстве замечают, что в ближайшие три-пять лет будут разрабатываться только запасы с низкой себестоимостью добычи.

Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

«Нефтяные цены будут варьироваться на уровнях около $40−45 за баррель в 2021 году, оставаясь у нижних границ нашего среднесрочного ценового диапазона для Brent в 45−65 долларов», — говорится в докладе Moody’s, на которое ссылается агентство Прайм.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что страны ОПЕК+ не будут наращивать добычу сырья в первом полугодии 2021 году. А вот в Штатах производство нефти ускорится, когда стоимость бочки сырья сорта WTI превысит 55 долларов.

Всемирный банк

Прогнозы Всемирного банка обычно консервативны. Вот и со стоимостью черного золота ВБ не ждет чего-то экстраординарного — 44 доллара за баррель. В 2022 году нефть может подорожать до 50 долларов.

«Предполагается, что цены на нефть вырастут до 44 долларов США за баррель в 2021 году и 50 долларов США за баррель в 2022 году по сравнению с прогнозной ценой 2020 года, равной 41 доллару США за баррель», — говорится в докладе Всемирного банка об экономике России.

Напомним, нефтяные котировки рухнули из-за пандемии коронавируса: предприятия по всему миру стояли закрытыми, а граждане сидели по домам, спрос на углеводороды снизился, а следом снизились цены.

В начале года за бочку нефти давали 69 долларов, в апреле — 20 долларов.

Во Всемирном банке ситуацию с COVID-19 называют главным риском для ценового прогноза: все будет зависеть от тяжести пандемии, от разработки и распространения вакцин.

Международный валютный фонд

В своем последнем прогнозе Международный валютный фонд повысил оценку стоимости барреля в 2021 году с 37,54 до 46,7 доллара.

Новость
Новак дал обещание Путину по ценам на топливо

При этом аналитики МВФ обращают внимание на риски для мировых поставок сырья, которые могут привести к разногласиям внутри ОПЕК+.

«Возобновление резкого падения цен на нефть, как это имело место в марте, очень сильно повредит активности в нефтедобывающих странах и приведет к более медленному росту, чем предполагается», — предупреждают в МВФ.

Счетная палата России

В Счетной палате настроены более оптимистично, чем во Всемирном банке: с нынешних 42 долларов за баррель в следующем году нефть подорожает до 50 долларов.

«В отношении мирового рынка нефти мы предполагаем сохранение сделки ОПЕК+ в полном объеме до конца первого квартала 2022 года. После окончания сделки в 2022—2023 годах объемы предложения нефти на мировом рынке вернутся на уровень 2019 года. По итогам 2020 года среднегодовая цена сорта Urals в рамках Сценария 1 ожидается нами на уровне 42 доллара за баррель, то есть практически на уровне базовой цены на этот год (42,4 доллара за баррель), в 2021 году ожидается ее повышение до уровня 50 долларов за баррель, что соответствует большинству существующих на данный момент прогнозов относительно динамики цен на нефть в среднесрочной перспективе», — приводит выдержки из доклада Счетной палаты агентство Интерфакс.

А в последующие годы, с 2022 по 2023, в СП допускают стабилизацию сырьевых котировок на уровне 55 долларов за баррель.

 В Норвегии посадили в тюрьму Короля лыж
Можно ли отравиться шоколадом?
Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным
Путин поддержал идею поднятия МРОТ
Билл Гейтс предсказал усиление пандемии вопреки вакцинации
Трамп назвал «смехотворной» выплату американцам в 600 долларов
В Риге на одной из улиц появилась гигантская лисица (фото)
Объявлены финалисты конкурса молодых фоторепортеров
В Чехии на деревьях появился 20-сантиметровый иней (фото)
Hi-Tech
Мурашки по коже: как выглядят самые жуткие мумии мира Круче иных фильмов ужасов
Горячие темы на Авто
Уроки Истории. День Рождения Сталина И. В. 381
Сказка про деревню Куриловка 396
Что мужчины ждут от Новогоднего Вечера 315
Кредиты, кредиты...(((((((( 247
Кино
Зудина поддержала сына на спецпоказе нового фильма Павел Табаков снялся в драме о последних днях жизни писателя Варлама Шаламова
Новости партнеров
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Что известно о грядущей денежной реформе и кто от нее пострадает
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Популярные темы на «Детях»
Конкурс рассказов. Найдите "свободное время" 261
Школа. Испорченный день Миколая. Выговориться. 238
Письмо деду Морозу 132
проблемы с девочками 124
Леди
Успенская, Воробьев, Лорак пришли на вручение модной премии Звезды посетили светское мероприятие
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь