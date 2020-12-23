Путин поддержал идею поднятия МРОТ

На заседании лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что на сегодняшний день размер МРОТ не соответствует реалиям жизни. По его мнению, рассчитывать МРОТ надо на семью с двумя-тремя детьми.
Путин напомнил о том, что недавно минимальный размер оплаты труда был приравнен к прожиточному минимуму. «Это был значительный шаг, надо же действовать постепенно, поэтапно», — отметил Путин. По словам президента, реализовать данное решение «было не так просто».
При этом Путин добавил, что МРОТ является минимальной выплатой, но власти исходят из того, что «у семей есть дополнительные доходы». Глава государства также отметил, что бывают случаи, когда этого нет, и на такие факты государство должно обращать внимание на всех уровнях.
«Вы правы в том, что, конечно, его (МРОТ — Ред.) надо поднимать, это очевидные вещи», — подчеркнул президент.
Глава государства также считает, что нужно не только четко реализовывать антикризисные решения, но и решать системные задачи, включая повышение доходов граждан. Он подчеркнул, что «ни в коем случае нельзя забывать, сузить, потерять горизонт развития», поэтому на первый план «все больше должно выходить решение системных задач».
Путин уточнил, что это, в частности, должно касаться увеличения доходов граждан, организации рабочих мест, повышения доступности и качества здравоохранения и образования, создания благоприятных условий для инвестиций и предпринимательства, развития инфраструктуры жилищного строительства.
23 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что МРОТ впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2021 году. Она отмечала, что это затронет 3,9 млн россиян.
В конце сентября правительство России одобрило законопроект об изменении МРОТа и прожиточного минимума с 2021 года. Так, с 1 января МРОТ устанавливается в размере 12 792 рубля в месяц, на очередной год его рассчитают с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил 6 октября, что МРОТ в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум, при новой методике расчета.