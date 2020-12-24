Банки внедрят «роботов-психологов» со следующего года

Алгоритмы также будут «давать подсказки» операторам, чтобы те могли добиться большего расположения клиента. Такие технологии будут использоваться во время звонка в Сбербанке и во время общения с сотрудником отделения в банке «Открытие». Об этом «Известиям» рассказали в этих кредитных организациях.
Другую технологию для улучшения взаимодействия планируют ввести в банке «Хоум Кредит». Там внедрят робота, который будет подсказывать операторам сценарии разговора. Программа сможет выявлять ключевые фразы в диалоге, понимать потребности клиента и улавливать, насколько правильно сотрудник предлагает услуги.
Кроме роботов для чтения эмоций и ожиданий клиентов банки также планируют внедрить пилоты по распознаванию документов и алгоритмы по работе с новыми экосистемами, а также компьютерное зрение.
Последнее позволит легче сопоставлять людей в жизни и на фотографиях в паспортах. Это позволит повысить безопасность персональных данных и будет использоваться для подтверждения личности клиентов. Всего в следующие два года банки из топ-30 планируют внедрить около 600 роботов.