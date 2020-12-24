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01:06 (мск), источник: Известия

Банки внедрят «роботов-психологов» со следующего года

С 2021 года банки планируют внедрить программы, которые будут считывать эмоции клиентов. Роботы смогут делать это и во время телефонного разговора, и при посещении человеком офиса кредитной организации, рассказали «Известиям» в банках из топ-30.

Источник: Известия
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Алгоритмы также будут «давать подсказки» операторам, чтобы те могли добиться большего расположения клиента. Такие технологии будут использоваться во время звонка в Сбербанке и во время общения с сотрудником отделения в банке «Открытие». Об этом «Известиям» рассказали в этих кредитных организациях.

Другую технологию для улучшения взаимодействия планируют ввести в банке «Хоум Кредит». Там внедрят робота, который будет подсказывать операторам сценарии разговора. Программа сможет выявлять ключевые фразы в диалоге, понимать потребности клиента и улавливать, насколько правильно сотрудник предлагает услуги.

Кроме роботов для чтения эмоций и ожиданий клиентов банки также планируют внедрить пилоты по распознаванию документов и алгоритмы по работе с новыми экосистемами, а также компьютерное зрение.

Последнее позволит легче сопоставлять людей в жизни и на фотографиях в паспортах. Это позволит повысить безопасность персональных данных и будет использоваться для подтверждения личности клиентов. Всего в следующие два года банки из топ-30 планируют внедрить около 600 роботов.

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