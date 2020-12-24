Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 24 декабряВзятие Измаила, обязательное употребление буквы "ё" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
12«Высокая вода» в Венеции
00:52 (мск), источник: Известия

Треть российских предприятий планирует сохранить удаленку еще на 1−2 года

Большая часть бизнеса готовится к продлению противоэпидемических мер еще на один-два года, следует из совместного доклада PwC и аналитического центра НАФИ. Так, 75% опрошенных предпринимателей, как крупных, так и небольших, планируют сохранить масочный режим на этот период. Треть респондентов заявили о продлении удаленки.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

Впрочем, несмотря на скепсис относительно длительности пандемии, большая часть опрошенных не собирается сворачивать бизнес: 51% заявил о неизменности или даже увеличении планов по инвестициям.

Вместе с подготовкой к продлению противовирусных мер бизнес адаптирует к «новой реальности» и свои инвестиционные планы. По мнению 81% респондентов, деловой климат в стране в период пандемии изменился в худшую сторону.

Впрочем, в разрезе исключительно крупного бизнеса 55% опрошенных полагают, что, хотя перспективность вложений в РФ и снизилась в разгар кризиса, сейчас она уже восстановилась.

Несмотря на ухудшение инвестиционного климата, большая часть руководителей не планирует сворачивать бизнес. В общей сложности 51% опрошенных заявили о неизменности инвестиционных планов по суммам, хотя их структуру и пришлось пересмотреть. Из них 11% заверили, что решили даже нарастить вложения по сравнению с намерениями до пандемии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Камеры, дорогое ОСАГО, новые штрафы: как будут бороться с автохамами
Одно на всех: качество товаров в России и Европе хотят уравнять
Трамп наложил вето на одобренный Конгрессом оборонный бюджет
Правительство хочет уравнять качество товаров в России и Европе
Умерла одна из известнейших британских моделей 90-х
Россия вернула подаренную Лаврову икону
СМИ узнали о планах США «вонзить кол» в «Северный поток-2»
Чубайс предложил Ходорковскому извиниться за слова о взятке
Умерла директор школы, пережившая теракт в Беслане
Gnezdo.ru
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Как выглядят жены арабов дома: не поверите
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Мурашки по коже: как выглядят самые жуткие мумии мира Круче иных фильмов ужасов
Кино
26-летняя звезда «Физрука» устроилась на работу в офис Полина Гренц заявила, что от актерской карьеры отказываться не собирается
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Что известно о грядущей денежной реформе и кто от нее пострадает
Дети
Каким мы запомнили 2020 год (фото) «Коронавирусный» год потихоньку подходит к концу. Чем он запомнился?
Леди
Успенская, Воробьев, Лорак пришли на вручение модной премии Звезды посетили светское мероприятие
Новости партнеров
Защита на долгое время: все о сроках действия вакцины
Эксперт: экология Москвы за 10 лет значительно улучшилась
С заботой об истории: как реставрировали дом на Николоямской
Европа и Москва: какие меры будут введены в праздники
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь