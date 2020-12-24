00:52 (мск), источник: Известия
Треть российских предприятий планирует сохранить удаленку еще на 1−2 года
Большая часть бизнеса готовится к продлению противоэпидемических мер еще на
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Впрочем, несмотря на скепсис относительно длительности пандемии, большая часть опрошенных не собирается сворачивать бизнес: 51% заявил о неизменности или даже увеличении планов по инвестициям.
Вместе с подготовкой к продлению противовирусных мер бизнес адаптирует к «новой реальности» и свои инвестиционные планы. По мнению 81% респондентов, деловой климат в стране в период пандемии изменился в худшую сторону.
Впрочем, в разрезе исключительно крупного бизнеса 55% опрошенных полагают, что, хотя перспективность вложений в РФ и снизилась в разгар кризиса, сейчас она уже восстановилась.
Несмотря на ухудшение инвестиционного климата, большая часть руководителей не планирует сворачивать бизнес. В общей сложности 51% опрошенных заявили о неизменности инвестиционных планов по суммам, хотя их структуру и пришлось пересмотреть. Из них 11% заверили, что решили даже нарастить вложения по сравнению с намерениями до пандемии.