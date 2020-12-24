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07:41 (мск), источник: РИА Новости

Финансист сообщил, каким доллар больше никогда не будет

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Отметку в 65 рублей за доллар мы в обозримой перспективе не увидим, поскольку на российскую валюту давит целый ряд негативных моментов: низкие цены на нефть, пандемия коронавируса и угроза новых санкций США, рассказал агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

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Источник: РИА Новости
Курс доллара на Мосбирже снова изменился

«Для того, чтобы курс вернулся к 65 рублям за один доллар, соответствующим образом должна вырасти цена на нефть, так как котировки остаются основным фактором поддержки российской валюты», — объясняет эксперт.

Укрепление рубля до 61−63 за доллар, случившееся до коронакризиса, в начале 2021 года, было обусловлено ростом нефти до отметок 64−66 долларов за баррель Brent, российские энергоносители также росли в цене на общем позитиве. Стабилизация произошла также на фоне заключения промежуточного торгового соглашения США и Китая.

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Сейчас ситуация кардинально изменилась — до проведения вакцинации в ведущих странах мира котировкам будет труднее расти, особенно на фоне мутации коронавируса.

«Государствам нужно научится бороться с пандемией и создавать безопасные условия на рабочих местах, чтобы поскорее запустить предприятия, которым необходимо топливо», — считает Тузов.

Он ожидает роста спроса на нефть в 2021 году, но предупреждает, что этого недостаточно для возвращения рубля в паре с долларом к докризисным отметкам. Конечно, шанс, что мы вновь увидим доллар по 65 рублей не исключен, однако это произойдет довольно нескоро, заключил он.

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