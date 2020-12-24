Финансист сообщил, каким доллар больше никогда не будет

«Для того, чтобы курс вернулся к 65 рублям за один доллар, соответствующим образом должна вырасти цена на нефть, так как котировки остаются основным фактором поддержки российской валюты», — объясняет эксперт.
Укрепление рубля до 61−63 за доллар, случившееся до коронакризиса, в начале 2021 года, было обусловлено ростом нефти до отметок 64−66 долларов за баррель Brent, российские энергоносители также росли в цене на общем позитиве. Стабилизация произошла также на фоне заключения промежуточного торгового соглашения США и Китая.
Сейчас ситуация кардинально изменилась — до проведения вакцинации в ведущих странах мира котировкам будет труднее расти, особенно на фоне мутации коронавируса.
«Государствам нужно научится бороться с пандемией и создавать безопасные условия на рабочих местах, чтобы поскорее запустить предприятия, которым необходимо топливо», — считает Тузов.
Он ожидает роста спроса на нефть в 2021 году, но предупреждает, что этого недостаточно для возвращения рубля в паре с долларом к докризисным отметкам. Конечно, шанс, что мы вновь увидим доллар по 65 рублей не исключен, однако это произойдет довольно нескоро, заключил он.