Россия настежь растворила кофе

Экспорт растворимого кофе из РФ в 2020 году может вырасти более чем на 60%, до 35 тыс. тонн. Такой прогноз дает Российский экспортный центр (РЭЦ) на основе таможенных данных. По итогам десяти месяцев объем экспорта кофе достиг 26,5 тыс. тонн стоимостью $130 млн. За весь 2019 год поставки были на уровне 21,2 тыс. тонн. Осенью экспорт вышел на уровень 4 тыс. тонн в месяц, говорят в РЭЦ. Объем поставок кофе из РФ на иностранные рынки может достичь 35 тыс. тонн в этом году, подтверждает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.
В результате по объему экспорта кофе Россия поднялась с восьмого на шестое место среди экспортеров после Вьетнама, Бразилии, Германии, Испании и Индии.
Росту экспорта кофе из РФ способствовали пандемия COVID-19, на фоне которой фабрики в других странах могли столкнуться со сложностями, а также девальвация рубля, сделавшая для международных компаний поставки с российских площадок более интересными, говорят в РЭЦ.
Снижение потребления кофе вне дома в РФ из-за ограничений в связи пандемией также сделало экспорт более привлекательным, указывает Дмитрий Востриков. По его словам, с учетом актуальных прогнозов по курсу валют рост экспорта растворимого кофе сохранится как минимум до конца года.
Исполнительный директор «Русбренда» (включает Procter & Gamble, Nestle, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo и пр.) Алексей Поповичев считает, что основная часть поставок пришлась на продукцию глобальных компаний, локализовавших производство в России. К примеру, у Nestle (бренд Nescafe) есть завод в городе Тимашевске Краснодарского края (мощность на 2014 год оценивалась в 34 тыс. тонн в год), а Jacobs Douwe Egberts (бренды Jacobs, Carte Noire и др.) управляет предприятием мощностью 27 тыс. тонн в Ленинградской области. В компаниях не ответили на вопросы «Ъ».
Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отмечает, что в начале 2000-х годов международные компании предпочитали ввозить уже готовый кофе в РФ.
Но в 2006 году правительство отменило ввозную пошлину на зеленый кофе и какао-бобы, после чего и были построены заводы по переработке кофе, ставшие базой для экспорта, рассказывает он.
По данным РЭЦ, в число основных стран—импортеров российского растворимого кофе входит Белоруссия (7,3 тыс. тонн за десять месяцев), Казахстан (4,2 тыс. тонн) и Узбекистан (2,3 тыс. тонн). По словам господина Чантурии, производимый в России кофе уже доминирует на рынках соседних стран, в том числе не входящих в Таможенный союз. Он считает, что тенденция к росту экспорта сохранится. Растут поставки в Восточную Европу, есть определенные перспективы для рынка Китая, хотя там длинное логистическое плечо, что осложняет экспансию, рассуждает эксперт. К тому же, продолжает он, в России строятся новые предприятия по выпуску кофе. Так, ГК «Орими» (бренды Jardin, «Жокей») в прошлом году открыла в Ленинградской области завод мощностью 4,2 тыс. тонн в год стоимостью 6,4 млрд руб. В «Орими» не ответили на вопросы.
По словам Рамаза Чантурии, помешать дальнейшему росту экспорта может дополнительная нагрузка на бизнес со стороны государства: введение новых налогов, механизмов контроля, бюрократических барьеров и пр., что увеличивает цену конечного товара и снижает его конкурентоспособность. Также есть риск резких валютных скачков, в результате которых на некоторое время усложняется закупка сырья, указывает он.