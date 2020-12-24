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03:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Россия настежь растворила кофе

Пандемия COVID-19 и снижение курса рубля вызвали рост экспорта растворимого кофе из РФ. По итогам года объем поставок может увеличиться более чем на 60%, до 35 тыс. тонн, что позволит России стать шестым поставщиком продукта в мире. Осложнить экспорт может возможное ужесточение госрегулирования отрасли, что грозит ростом цен и снижением конкурентоспособности российского кофе, предупреждают участники рынка.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Экспорт растворимого кофе из РФ в 2020 году может вырасти более чем на 60%, до 35 тыс. тонн. Такой прогноз дает Российский экспортный центр (РЭЦ) на основе таможенных данных. По итогам десяти месяцев объем экспорта кофе достиг 26,5 тыс. тонн стоимостью $130 млн. За весь 2019 год поставки были на уровне 21,2 тыс. тонн. Осенью экспорт вышел на уровень 4 тыс. тонн в месяц, говорят в РЭЦ. Объем поставок кофе из РФ на иностранные рынки может достичь 35 тыс. тонн в этом году, подтверждает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

В результате по объему экспорта кофе Россия поднялась с восьмого на шестое место среди экспортеров после Вьетнама, Бразилии, Германии, Испании и Индии.

Росту экспорта кофе из РФ способствовали пандемия COVID-19, на фоне которой фабрики в других странах могли столкнуться со сложностями, а также девальвация рубля, сделавшая для международных компаний поставки с российских площадок более интересными, говорят в РЭЦ.

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Снижение потребления кофе вне дома в РФ из-за ограничений в связи пандемией также сделало экспорт более привлекательным, указывает Дмитрий Востриков. По его словам, с учетом актуальных прогнозов по курсу валют рост экспорта растворимого кофе сохранится как минимум до конца года.

Исполнительный директор «Русбренда» (включает Procter & Gamble, Nestle, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo и пр.) Алексей Поповичев считает, что основная часть поставок пришлась на продукцию глобальных компаний, локализовавших производство в России. К примеру, у Nestle (бренд Nescafe) есть завод в городе Тимашевске Краснодарского края (мощность на 2014 год оценивалась в 34 тыс. тонн в год), а Jacobs Douwe Egberts (бренды Jacobs, Carte Noire и др.) управляет предприятием мощностью 27 тыс. тонн в Ленинградской области. В компаниях не ответили на вопросы «Ъ».

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отмечает, что в начале 2000-х годов международные компании предпочитали ввозить уже готовый кофе в РФ.

Но в 2006 году правительство отменило ввозную пошлину на зеленый кофе и какао-бобы, после чего и были построены заводы по переработке кофе, ставшие базой для экспорта, рассказывает он.
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По данным РЭЦ, в число основных стран—импортеров российского растворимого кофе входит Белоруссия (7,3 тыс. тонн за десять месяцев), Казахстан (4,2 тыс. тонн) и Узбекистан (2,3 тыс. тонн). По словам господина Чантурии, производимый в России кофе уже доминирует на рынках соседних стран, в том числе не входящих в Таможенный союз. Он считает, что тенденция к росту экспорта сохранится. Растут поставки в Восточную Европу, есть определенные перспективы для рынка Китая, хотя там длинное логистическое плечо, что осложняет экспансию, рассуждает эксперт. К тому же, продолжает он, в России строятся новые предприятия по выпуску кофе. Так, ГК «Орими» (бренды Jardin, «Жокей») в прошлом году открыла в Ленинградской области завод мощностью 4,2 тыс. тонн в год стоимостью 6,4 млрд руб. В «Орими» не ответили на вопросы.

По словам Рамаза Чантурии, помешать дальнейшему росту экспорта может дополнительная нагрузка на бизнес со стороны государства: введение новых налогов, механизмов контроля, бюрократических барьеров и пр., что увеличивает цену конечного товара и снижает его конкурентоспособность. Также есть риск резких валютных скачков, в результате которых на некоторое время усложняется закупка сырья, указывает он.

Алексей Полухин

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