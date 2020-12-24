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06:49 (мск), источник: РИА Новости

Глава Гознака оценил угрозу цифрового рубля для будущего наличных денег

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Цифровой рубль может стать альтернативой наличным деньгам, однако сейчас однозначно говорить о его негативном влиянии на спрос на бумажные деньги преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.

Источник: РИА Новости

«Цифровая валюта Центрального банка в идеале должна обеспечить все те функции, которые сегодня выполняют наличные: и хранение, и расчеты, и возможность быстрой и удобной передачи денег между физическими лицами, и, возможно, какой-то аспект анонимности при расчетах. Безусловно, если всю эту функциональность удастся в полной мере реализовать, цифровая валюта Центрального банка станет полноценной или очень близкой альтернативой наличным деньгам», — отметил глава Гознака.

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Дискуссии о цифровом рубле могут вызывать беспокойство со стороны коммерческих банков, потому что это меняет их взаимоотношения с регулятором, пояснил Трачук. Они хотят понять, как цифровой рубль будет работать.

«Я бы сегодня не взялся сказать, что это однозначно смерть наличных денег, или что наличные это не затронет — слишком ранняя фаза дискуссий», — резюмировал он.

В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.

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