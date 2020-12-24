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14:15 (мск), источник: Forbes

В списке богатейших россиян сменился лидер

Совладелец НЛМК Владимир Лисин обошел президента «Норникеля» Владимира Потанина и теперь занимает первое место в списке богатейших россиян с $26,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time. Состояние Лисина увеличилось со вчерашнего дня на $187 млн, что и позволило ему занять первую строчку.

Источник: РИА "Новости"
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Лисин стал лидером рейтинга благодаря растущим акциям Новолипецкого металлургического завода. К примеру, если еще несколько дней назад, 21 декабря, они торговались на уровне 210 рублей за бумагу, то 24 декабря по состоянию на 11:55 торгуются по цене 218,7 рубля за бумагу.

Состояние Владимира Потанина сократилось на $351 млн по сравнению со вчерашним днем и сейчас составляет $26 млрд. Акции «Норникеля» незначительно снизились. В 10:00 23 декабря они торговались на уровне 23 466 рублей за бумагу, в то время как в 11:55 мск 24 декабря они стоили 23 265 рубля. Замыкает тройку богатейших жителей России совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон, чье состояние составляет $22,8 млрд.

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Рост акций НЛМК обусловлен ростом цен на стальной прокат, которые начиная с конца октября демонстрируют темпы роста, сопоставимые с динамикой, наблюдавшейся в 2008 году, говорит руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. «Цены на горячекатаный плоский прокат уже приближаются к $700 за тонну, в конце года цены внутреннего рынка подскочили до 60 000 рублей за тонну арматуры, что и провоцирует рост цен на сталь», — поясняет он.

Подобный рост цен вызван дефицитом лома и руды в мире из-за ковидных ограничений, и в ближайшие месяцы этот рост продолжится, но, как и в 2008 году, цены неминуемо скорректируются во второй половине 2021 года, тем не менее их уровень останется на вполне приемлемом для НЛМК уровне, заключает Худалов.

Цены на цветные металлы, основную продукцию «Норникеля», напротив, в конце года слегка скорректировались, добавляет эксперт. Тем не менее они остаются на высоком уровне, так что помимо решения о размере ущерба за майскую аварию компании нечего опасаться, считает он. В конце мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка из резервуара, в котором было около 21 000 т дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд рублей, окончательное решение будет принято ориентировочно в первом квартале 2021 года.

Анастасия Ляликова

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