18:06 (мск), источник: ТАСС
Запуск движения по новым 170 км ЦКАД состоится 28 декабря
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/ — Речь идет о полном открытии ЦКАД-4 и участков ЦКАД-1 и ЦКАД-5.
Движение по новым 170 км Центральной кольцевой автодороги будет официально запущено 28 декабря, сообщил
В этом году мы серьезно поработали по ЦКАДу. Уже открыли 141 км, а 28 декабря сделаем подарок автомобилистам и запустим еще 170 км на участках ЦКАД-1, ЦКАД-4 и ЦКАД-5.
Речь идет о полном открытии ЦКАД-4 (96,9 км), участков ЦКАД-1 (23,8 км) и ЦКАД-5 (41,4 км), который является бесплатным для автомобилистов. Также движение будет запущено на соединительном участке открытого в ноябре ЦКАД-3 и ЦКАД-5 (7,8 км).
На новых платных участках ЦКАДа будет работать безбарьерная система взимания платы «Свободный поток». Благодаря этому при въезде на трассу нет шлагбаумов, оплата за проезд будет списываться с баланса лицевого счета транспондера автоматически. При отсутствии транспондера
ЦКАД-4 проходит по
С запуском движения по ЦКАД-4 автомобилисты смогут добираться от трассы М-4 «Дон» до М-7 «Волга» меньше чем за час. Учитывая, что третий пусковой комплекс ЦКАД открыт в ноябре этого года, от М-4 «Дон» до скоростной трассы М-11 «Нева» можно будет доехать меньше чем за два часа.
Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу («Малой бетонке»). Проект разделен на пять участков. Как ранее отмечал Хуснуллин, полностью ЦКАД планируется замкнуть в 2021 году. Открытие ЦКАД переносилось несколько раз, изначально его планировали сдать в 2019 году.