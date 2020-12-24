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20:27 (мск), источник: Интерфакс

«Газпром» определил цену газа для Белоруссии на 2021 год

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в четверг в Санкт-Петербурге подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году.

Источник: Reuters
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Как говорится в пресс-релизе «Газпрома», во встрече принимал также участие посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Цена в сообщении «Газпрома» не раскрыта.

Цена газа для Белоруссии на 2020 год определена в $127 за тыс. куб. м.

В 2019 году Белоруссия импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за 10 месяцев 2020 года отбор снизился на 9% — до 14,871 млрд куб. м.

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