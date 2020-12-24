20:49 (мск), источник: Известия
Определена цена российского газа для Белоруссии
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в
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Во встрече участвовал посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко. Цена газа для Белоруссии на 2020 год определена в $127 за 1 тыс. куб. м, отметили в Минэнерго Белоруссии.
Уровень цены на газ на 2021 год остается на уровне 2020 года, но ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для республики, зафиксированной в межправительственном соглашении от 2011 года.
11 ноября «Газпром» начал переговоры о цене газа для Белоруссии после погашения Минском задолженности за текущие поставки.
Летом минэнерго Белоруссии направило письмо «Газпрому» с предложениями по условиям поставок газа в этом году и по методике ценообразования с 2021 года.