Счетная палата усомнилась в эффекте от мер по борьбе с бедностью

В СП также отмечают, что, хотя основные ресурсы должны быть направлены на поддержку малоимущих, сейчас до них доходит около пятой части всех соцвыплат, а 20% из этой группы вовсе оказываются за пределами инструментов повышения доходов.
Размытость логики инструментов, их недостаточная связанность с целью повысить достаток, а также сложность провести оценку их эффекта — ключевые проблемы стратегии правительства по борьбе с бедностью, отмечают аудиторы.
Впрочем, они не считают ситуацию неразрешимой: повышение адресности, например поддержка семей с детьми, и частичная реструктуризация всего комплекса мер позволят улучшить их эффективность и добиться выполнения указов президента.
Аудиторы предлагают учесть риски, которые могут угрожать темпам борьбы с бедностью, и систематически работать над их преодолением. К ним относят, например, изменение структуры доходов населения по источникам доходов, дифференциацию заработных плат по секторам экономики, долговую нагрузку и так далее.
Главное, считают аудиторы, систематизировать комплекс мер, выстроить его четкую логику и повысить адресность.