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09:53 (мск), источник: Известия

Глава Гознака сообщил о снижении спроса на монеты в России

Объем рублевых и копеечных монет на протяжении последних пяти-шести лет снизился. Об этом рассказал в пятницу, 25 декабря, глава Гознака Аркадий Трачук.

Источник: Reuters
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«По номиналам я не скажу, но в целом объем монет, изготавливаемый по заказу Банка России, на протяжении последних пяти-шести лет снизился достаточно заметно», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Кроме того, он отметил, что монеты номиналом в 1 копейку и вовсе уже давно не изготавливаются.

«На мой взгляд, было бы правильно производить все монеты, пусть малым тиражом, но каждый год», — добавил Трачук.

По данным Центробанка на 1 октября, в обращении в стране находилось 68,7 млрд монет на сумму 111,1 млрд рублей.

Трачук 10 декабря заявил, что наличные деньги продолжат оставаться важным средством платежа еще как минимум 10 лет, однако в перспективе на смену им может прийти цифровой рубль от Банка России.

В середине октября «Известиям» в ЦБ РФ сообщили, что в России планируется провести эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц после общественных консультаций. Граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковских счетах.

Кроме того, рассматривается возможность получения зарплат, пособий или других выплат в цифровых рублях.

В августе эксперты Центробанка рассказали, что россияне отказываются от использования «крупной» мелочи, в том числе номиналом 10 рублей.

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