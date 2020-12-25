09:53 (мск), источник: Известия
Глава Гознака сообщил о снижении спроса на монеты в России
Объем рублевых и копеечных монет на протяжении последних
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«По номиналам я не скажу, но в целом объем монет, изготавливаемый по заказу Банка России, на протяжении последних
Кроме того, он отметил, что монеты номиналом в 1 копейку и вовсе уже давно не изготавливаются.
«На мой взгляд, было бы правильно производить все монеты, пусть малым тиражом, но каждый год», — добавил Трачук.
По данным Центробанка на 1 октября, в обращении в стране находилось 68,7 млрд монет на сумму 111,1 млрд рублей.
Трачук 10 декабря заявил, что наличные деньги продолжат оставаться важным средством платежа еще как минимум 10 лет, однако в перспективе на смену им может прийти цифровой рубль от Банка России.
В середине октября «Известиям» в ЦБ РФ сообщили, что в России планируется провести эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц после общественных консультаций. Граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковских счетах.
Кроме того, рассматривается возможность получения зарплат, пособий или других выплат в цифровых рублях.
В августе эксперты Центробанка рассказали, что россияне отказываются от использования «крупной» мелочи, в том числе номиналом 10 рублей.