13:34 (мск), источник: РБК
Агентства назвали способы провести корпоратив в эпоху COVID-запретов
Пандемия резко снизила спрос на услуги
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Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, которые ввели власти в большинстве регионов, привели к тому, что в этом году компании стали массово отказываться от традиционных корпоративов. РБК опросил агентства, которые специализируются на организации праздников, и узнал, как они выходят из положения. Часть корпоративов пройдут на катках,
Главный тренд этого года — корпоративы в
«Заказчики тратят примерно столько же денег, потому что средства, которые раньше уходили на еду в ресторане, теперь уходят на
В прежние годы корпоративы начинались еще в ноябре и шли до марта. Чем дальше от Нового года, тем больше денег получалось сэкономить.
В 2020-м, по словам генерального директора
Андреев отметил, что для успешного вовлечения людей во время
«Человек будет готов досидеть до конца, если в
Альтернативой
Например, в лофтах и апартаментах в «Москва-Сити». «Если условный Роспотребнадзор решит провести рейд, то, скорее всего, пойдет по ресторанам, а в апартаменты еще надо попасть. Грубо говоря, рынок частично уходит в тень», — сказал он.
В начале ноября президент Российской ассоциации маркетинговых услуг Лариса Фортуна рассказала РБК, что уже тогда 50% компаний отказались от заказа корпоративов в специализированных агентствах. Объяснила она это не только пандемией, но и желанием части клиентов сэкономить.
Теперь Российская ассоциация маркетинговых услуг прогнозирует, что потери к концу года могут достичь 30%, что превышает 36 млрд руб.
По словам управляющего партнера YES — your event solutions Николая Перепелкина, нужно учитывать, что праздник многими рассматривается как возможность сменить обстановку, получить новые эмоции.
«А в условиях бесконечной удаленной работы есть сомнения, что удаленное веселье принесет те самые рекреационные результаты. Среди наших клиентов в откровенный и полный виртуальный формат не ушел ни один. Виртуальное пространство пока не так широко и не так многовариантно для целей группового веселья, ведь персональный компьютер не зря называется персональным», — отметил он.
«В основном люди решили изыскать возможности небольших торжеств в собственных офисах, некоторые решили вписаться в график и условия работы московских ресторанов и клубов,
Организатор частных и корпоративных мероприятий Александр Ефимов рассказал РБК, что
«Раньше в большом количестве проходили новогодние народные гуляния и детские представления. В этом году их практически нет, а праздник ребенку хотят сделать многие. Вот и приглашают на дом, чтобы порадовать детишек. В результате заказ на дом Дедов Морозов и Снегурочек только вырос», — отметил он.
По словам Ефимова, некоторые заказчики ставят обязательное условие — наличие справки об отсутствии COVID-19, но при этом отказываются оплачивать сдачу анализов. «В данной ситуации те, у кого нет таких справок, просто отказываются от таких заказов», — заявил он.
При этом, как отметил Ефимов, опытные аниматоры знают, как обезопасить себя и окружающих.
«Например, если раньше на детских праздниках было очень много
Как рассказала Дарья Стогова, организаторы праздников теперь предлагают родителям устраивать встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой на свежем воздухе.
«Мы предлагаем заказчику, чтобы Дед Мороз и Снегурочка встретились “случайно” с ребенком на прогулке и держали