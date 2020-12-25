Собянин открыл движение по развязке МКАД с Волоколамским шоссе

Согласно материалам мэрии, данная развязка является одним из наиболее загруженных транспортных узлов Москвы, в котором пересекаются интенсивные транспортные потоки, следующие по МКАД, Волоколамскому и Пятницкому шоссе.
Реконструкция развязки была начата в ноябре 2018 года.
Проект предусматривал замену устаревшего сооружения на современную многоуровневую развязку с направленными съездами большей пропускной способности.
«Строители в этом году потрудились неплохо, сдано 115 километров дорог и 23 искусственных сооружения: тоннели, эстакады, путепроводы. Сегодня запускаем движение по развязке на Волоколамке, который (транспортный узел — ред.) сдали досрочно, практически на год вперед», — сказал Собянин журналистам. Он добавил, что развязка является одним из важнейших транспортных узлов столицы.
Развязка позволила расширить узкое место и на МКАДе, и на подъездных дорогах, улучшив транспортную ситуацию на 20%, а также доступность пяти районов Москвы и Красногорска. Всего в этом районе проживает порядка миллиона человек. Еще раз спасибо строителям и с наступающим Новым годом.