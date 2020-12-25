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13:34 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Собянин открыл движение по развязке МКАД с Волоколамским шоссе

МОСКВА, 25 дек — РИА Недвижимость. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по транспортной развязке на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе.

Источник: РИА "Новости"
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Согласно материалам мэрии, данная развязка является одним из наиболее загруженных транспортных узлов Москвы, в котором пересекаются интенсивные транспортные потоки, следующие по МКАД, Волоколамскому и Пятницкому шоссе.

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Реконструкция развязки была начата в ноябре 2018 года.

Проект предусматривал замену устаревшего сооружения на современную многоуровневую развязку с направленными съездами большей пропускной способности.

«Строители в этом году потрудились неплохо, сдано 115 километров дорог и 23 искусственных сооружения: тоннели, эстакады, путепроводы. Сегодня запускаем движение по развязке на Волоколамке, который (транспортный узел — ред.) сдали досрочно, практически на год вперед», — сказал Собянин журналистам. Он добавил, что развязка является одним из важнейших транспортных узлов столицы.

Развязка позволила расширить узкое место и на МКАДе, и на подъездных дорогах, улучшив транспортную ситуацию на 20%, а также доступность пяти районов Москвы и Красногорска. Всего в этом районе проживает порядка миллиона человек. Еще раз спасибо строителям и с наступающим Новым годом.
Сергей Собянин
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