Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году

Набиуллина и Шнуров приготовили оливье по классическому советскому рецепту и обсудили экономические итоги года.
В этом году рост цен на ингредиенты для оливье опережает уровень инфляции.
По прогнозу ЦБ, по итогам 2020 года инфляция не превысит 4,9% (с начала года и по 21 декабря инфляция составила 4,8%). Набиуллина отметила, что цены на ингредиенты для оливье выросли неоднородно. Например, «достаточно значимо» подорожал картофель, морковь выросла в цене больше чем на 20%.
Индекс оливье, который показывает динамику стоимости ингредиентов для новогоднего салата, ежегодно в преддверии нового года публикует Росстат. Однако в этом году ведомство пока этого не сделало.
Набиуллина, отвечая на вопрос Шнурова, уточнила, что называет цифры, рассчитанные как раз по методике индекса оливье. Для примерно 2 кг салата на семью нужны 0,4 кг маринованных огурцов, 0.38 кг консервированного горошка, 0,5 кг картофеля, 200 г моркови, 4 куриных яйца, 0,3 кг докторской колбасы, 0,2 кг майонеза и 100 г лука.
Набиуллина рассказала Шнурову, что оливье — ее любимое новогоднее блюдо. Также председателю ЦБ нравится селедка под шубой, которая получается у нее не всегда хорошо. Нравится ей запекать мясо и курицу. Впрочем, по словам Набиуллиной, она кулинар-любитель, а не профессионал.