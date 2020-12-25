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14:37 (мск), источник: RTVi

Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году

Стоимость ингредиентов для 2 кг советского оливье за год выросла с 326 до 348 рублей, то есть на 6,8%. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым.

Источник: РИА "Новости"
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Набиуллина и Шнуров приготовили оливье по классическому советскому рецепту и обсудили экономические итоги года.

В этом году рост цен на ингредиенты для оливье опережает уровень инфляции.

По прогнозу ЦБ, по итогам 2020 года инфляция не превысит 4,9% (с начала года и по 21 декабря инфляция составила 4,8%). Набиуллина отметила, что цены на ингредиенты для оливье выросли неоднородно. Например, «достаточно значимо» подорожал картофель, морковь выросла в цене больше чем на 20%.

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Индекс оливье, который показывает динамику стоимости ингредиентов для новогоднего салата, ежегодно в преддверии нового года публикует Росстат. Однако в этом году ведомство пока этого не сделало.

Набиуллина, отвечая на вопрос Шнурова, уточнила, что называет цифры, рассчитанные как раз по методике индекса оливье. Для примерно 2 кг салата на семью нужны 0,4 кг маринованных огурцов, 0.38 кг консервированного горошка, 0,5 кг картофеля, 200 г моркови, 4 куриных яйца, 0,3 кг докторской колбасы, 0,2 кг майонеза и 100 г лука.

Набиуллина рассказала Шнурову, что оливье — ее любимое новогоднее блюдо. Также председателю ЦБ нравится селедка под шубой, которая получается у нее не всегда хорошо. Нравится ей запекать мясо и курицу. Впрочем, по словам Набиуллиной, она кулинар-любитель, а не профессионал.

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