Песков: Путин следит за ситуацией с ценами на продукты

14:49 (мск), источник: Коммерсантъ
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«Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и правительства. Там осуществляется регулярный мониторинг на эту тему, поэтому да, это контролируется», — ответил Песков на вопрос во время
В начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Затем было подписано соглашение о снижении цен. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, это была вынужденная мера.