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14:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: Путин следит за ситуацией с ценами на продукты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин постоянно контролирует динамику цен на социально значимые продукты. Напомним, Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и ритейлеры 16 декабря подписали соглашение о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. После этого выросли цены на некоторые другие продукты, в том числе на огурцы (+10% стоимости) и помидоры (+6,4%).

Источник: Reuters
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«Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и правительства. Там осуществляется регулярный мониторинг на эту тему, поэтому да, это контролируется», — ответил Песков на вопрос во время пресс-кола, продолжает ли президент следить за ценовой динамикой. По его мнению, колебания цен на продукты после государственных мер по их регулированию «нужно анализировать уже экономистам».

В начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Затем было подписано соглашение о снижении цен. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, это была вынужденная мера.

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