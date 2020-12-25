16:14 (мск), источник: Ведомости
Как россияне будут путешествовать в 2021 году
Восстановление российского рынка выездного туризма ожидается не ранее второго полугодия 2021 г., предположила в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала со ссылкой на данные ФСБ, что выездной поток из России за девять месяцев 2020 года сократился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,2 млн поездок.
В следующем году ситуация на туристическом рынке может развиваться по трем сценариям, рассказала на
Рынок российского выездного туризма не восстановится в полном объеме к показателям до пандемии в течение всего 2021 года, заявил «Ведомостям»
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какое-товремя нужно будет на психологическое восстановление туристов. Страх — плохой спутник в путешествии.
Туризм в условиях сохранения рисков заражения коронавирусом не будет массовым даже при открытых границах, подчеркнул основатель туроператора Tez Tour Александр Буртин. «Может быть, в 2021 году люди привыкнут к COVID-19, как привыкают ко всему в жизни, станут более подготовленными с точки зрения мер безопасности — маску надели, руки помыли и поехали. Но очевидно, что такой туризм не будет массовым — и по экономическим причинам, и
Ужесточение требований к санитарным нормам повлечет за собой дополнительные траты со стороны отелей и повышение цен на проживание. Ограничение количества людей, одновременно находящихся в кафе и ресторанах, приведет к росту стоимости питания. Для восстановления после фактического прекращения работы весной некоторые туркомпании вынуждены будут наращивать выручку, в связи с чем вырастут цены на их услуги. «В итоге для всего населения мира отдых станет менее доступен, и спрос на путешествия упадет», — сказал Буртин.
В «Интуристе» и Tui не видят предпосылок для роста цен на зарубежные направления за исключением колебаний валютных курсов. Отдых в России, по мнению опрошенных туроператоров, может подорожать в среднем на 5%. Генеральный директор «Алеан» Илья Уманский сообщил, что российские отели повысили цены в пределах традиционных 10%, но динамика цен будет меняться при росте спроса.
Наиболее популярными для путешествий по России эксперты называют Крым и Краснодарский край. Также, по их мнению, будут пользоваться спросом Алтай, Байкал, Кавказские минеральные воды, Калининградская область, Камчатка, Карелия, Поволжье, Северный Кавказ, Татарстан. Популярным среди зарубежных направлений останется Турция, ОАЭ, Куба, Тунис, Египет, Мальдивы, а также страны Средиземноморья, Доминикана, Греция, Кипр, Испания, Италия и Таиланд при условии их открытия.
В Aviasales рассказали «Ведомостям», что пользователи сервиса ищут билеты, в том числе в Австралию, Бразилию, Южную Корею и
Несмотря на активный интерес даже к закрытым направлениям, российские туристы осторожно планируют поездки. Глубина продаж среди клиентов Aviasales сократилась до недели, аналогичную тенденцию отмечают туроператоры. При этом, по словам исполнительного директора «Интуриста» Сергея Толчина, бронирование туров на лето 2021 года идет активнее, так как многие к этому времени ожидают нормализации ситуации с коронавирусом. Число путевок, приобретенных по акции раннего бронирования, у туроператора «Дельфин» сократилось вдвое, о единичных заявках сообщают в Tez Tour. В Tui Россия отмечают, что спрос в период раннего бронирования сдерживается ограничениями, действующими в популярных у туристов странах, поэтому пока большая часть летних броней — это заявки, перенесенные с 2020 года.