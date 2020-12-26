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07:10 (мск), источник: ТАСС

Цена биткойна обновила исторический максимум

ТАСС, 26 декабря. Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 6,1% — до $25,005 тыс., обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 06:37 мск.

ЦБ: $ 73.6921   -1.15 € 89.8749   -1.47 ММВБ: $ 74.1700   +0.28 € 90.5650   +0.47
Источник: Reuters

На 06:44 мск биткойн торговался на отметке $24,937 тыс. (+6,1%).

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас «добыта» большая часть биткойнов.

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