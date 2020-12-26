Цена биткойна обновила исторический максимум

На 06:44 мск биткойн торговался на отметке $24,937 тыс. (+6,1%).
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас «добыта» большая часть биткойнов.