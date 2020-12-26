07:27 (мск), источник: Life.ru
Финансист объяснил россиянам, когда стоит продавать доллары
Он отметил, что на валютных рынках сменяют друг друга два процесса.
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Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ капитал» Артём Тузов сообщил, что граждане массово скупают валюту в периоды нестабильности. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».
По словам эксперта, на валютных рынках сменяют друг друга два процесса — укрепление национальной валюты, затем её спад. Поэтому, как утверждает Тузов, чтобы получить максимальную выгоду, покупать доллары следует в момент их снижения относительно рубля. По нынешнему курсу это стоимость ниже 80 рублей за доллар и меньше 90 рублей за евро. Продавать валюту, наоборот, нужно на пике роста, когда доллар поднимается выше 80 рублей, а евро находится у отметок 93−94 рубля.
— Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идёт в рост. Например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя ещё на прошлой неделе снизился к 72 рублям, — заметил специалист.
Тузов поведал, что циклы роста и спада валюты повторяются, но рубль в динамике не возвращается к прежним отметкам. При этом иногда нацвалюта будет укрепляться, в эти моменты и стоит покупать доллары и евро, а в период ослабления рубля продавать их. Как добавил эксперт, долгосрочные инвестиции нужно делать в валюте, это даст больше гарантий, что она не обесценится за несколько лет.
Как сообщалось ранее, курс евро превысил 92 рубля впервые за полтора месяца.