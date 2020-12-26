20:15 (мск), источник: РБК
Аналитики назвали сроки превращения КНР в крупнейшую экономику мира
Китайская экономика обгонит США на пять лет быстрее
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Китай станет крупнейшей (по объему ВВП) экономикой мира уже в 2028 году, заключили аналитики. Год назад CEBR считал, что Китай опередит США на пять лет позже, в 2033 году.
Также, по данным CEBR, Китай может стать страной с высоким уровнем дохода уже в 2023 году.
В 2019 году ВВП США в долларовом выражении составил около $21,4 трлн, а ВВП Китая — примерно $14,3 трлн, следует из данных Всемирного банка. Индия заняла в рейтинге за прошлый год пятое место ($2,8 трлн).
Председатель КНР Си Цзиньпин в прошлом месяце говорил, что экономика страны «вполне может» удвоиться к 2035 году в соответствии с новым пятилетним планом правительства, который направлен на достижение «современного социализма» за 15 лет, отмечает Bloomberg.
Китай был первой экономикой, пострадавшей от пандемии, но, по правительственным данным, он быстро восстановился, отметили аналитики. Согласно докладу, это должно побудить западные страны больше следить за событиями в Азии.
Первые случаи коронавируса были обнаружены зимой прошлого года в Китае, и на протяжении нескольких месяцев страна была мировым лидером по числу выявленных случаев заболевания. Весной Китай обогнали Италия и США, а затем и другие страны. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали 18,7 млн случаев заражения за все время, а в Китае — 95 тыс.