19:18 (мск), источник: Коммерсантъ
ЦБ предложил ограничить продажу сложных фининструментов
Банк России подготовил законопроект, который запрещает продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года.
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В случае принятия он даст право регулятору ограничить продажи финансовых продуктов и квалифицированным инвесторам в ряде случаев, сообщает «Интерфакс».
Ранее ряд финансовых организаций начал ограничивать продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Это произошло после полученных от ЦБ рекомендаций.
В информационном письме регулятора ограничения распространения касались облигаций, в которых дополнительный доход привязан к изменению стоимости базовых активов (нередко называемых инвестиционными), внебиржевых структурных продуктов, маржинального кредитования, а также комбинаций вклада и инвестпродукта и стратегии доверительного управления с преимущественно сложными инструментами.