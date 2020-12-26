Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
От прибывающих в Турцию потребуют отрицательный тест на COVIDДанное требование станет обязательным с 28 декабря
Фоторепортажи
27Победители самых престижных фотоконкурсов 2020 года
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
19:18 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ предложил ограничить продажу сложных фининструментов

Банк России подготовил законопроект, который запрещает продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года.

Источник: Reuters
Что происходит с акциями Газпрома

В случае принятия он даст право регулятору ограничить продажи финансовых продуктов и квалифицированным инвесторам в ряде случаев, сообщает «Интерфакс».

ЦБ предлагает, что неквалифицированные инвесторы смогут покупать только простые инструменты:

  • российские акции, которые включены в котировальные списки бирж;.
  • гособлигации РФ и бонды российских компаний, кроме структурных облигаций и облигаций, при ряде условий;.
  • иностранные облигации, если это суверенные бонды стран—членов Евросоюза или ЕАЭС либо корпоративные бумаги компаний, учрежденных в этих странах (при соблюдении некоторых условий);.
  • паи открытых, интервальных и биржевых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), а также паи закрытых ПИФов, не ограниченных в обороте;.
  • ценные бумаги иностранных эмитентов, если они допущены к публичному обращению в России или входят в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен Банком России.
Читайте также
ЦБ предложил способ защиты банковских клиентов от навязывания услуг

Ранее ряд финансовых организаций начал ограничивать продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Это произошло после полученных от ЦБ рекомендаций.

В информационном письме регулятора ограничения распространения касались облигаций, в которых дополнительный доход привязан к изменению стоимости базовых активов (нередко называемых инвестиционными), внебиржевых структурных продуктов, маржинального кредитования, а также комбинаций вклада и инвестпродукта и стратегии доверительного управления с преимущественно сложными инструментами.

 Суды начали отменять решения по делам Фургала
Коронавирус поменял симптомы: какую угрозу теперь он несет
Минздрав одобрил применение «Спутника V» для людей старше 60 лет
В ОАК рассказали, что было украдено с «самолета Судного дня»
Щербакова в третий раз подряд выиграла ЧР по фигурному катанию
Новый вид змей скрывался у всех на виду
Китай начал антимонопольное расследование в отношении Alibaba
«Стена» снега накрыла городок в США (видео)
Hi-Tech
Xiaomi привезла в Россию новый недорогой 4K-телевизор (обновлено) 55 дюймов и Android TV
Авто
Чем запомнится неделя автомобилистам (видео) УАЗы в США, сани Lexus, новая «Нива», пополнение в модельном ряду Hyundai и еще шесть главных автомобильных новостей в удобной подборке
Кино
Аверин, Лорак, Успенская на съемках новогодних шоу «Первого» Для зрителей готовят увлекательную программу с участием главных звезд эстрады
Новости партнеров
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Как кот заступился за ребенка, которого ругал отец
Воры залезли в дом, где была одна девочка. Обратно выбраться им не удалось
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 583
Конкурс рассказов. Найдите "свободное время" 574
Вопрос Путину про дистант: интересно, ответит, или опять не заметит вопроса? 477
Воспитатель делает из ребенка изгоя. Что лучше ей сказать 432
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь