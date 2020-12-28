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00:46 (мск), источник: Известия

Только 44% россиян могут оказывать материальную поддержку пожилым родителям

Почти три четверти россиян (70%) полностью или частично согласны с тем, что дети должны материально поддерживать старшее поколение. Чаще всего о необходимости помогать пожилым родителям говорят жители Оренбурга (78%), Кирова (78%), Махачкалы (77%), Томска (76%) и Кемерова (76%).

Источник: Reuters

Такие данные в ходе опроса получили НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни». Исследование проводилось среди респондентов в возрасте от 18 до 50 лет в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек.

Самая большая доля (58%) тех, кто реально и регулярно поддерживает старшее поколение, наблюдается среди россиян в возрасте 41−50 лет. Тем не менее, более половины опрошенных (61%) говорят, что начали так или иначе помогать родителям сразу после окончания вуза, с того момента, как стали самостоятельно зарабатывать.

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В среднем россияне считают, что размер ежемесячной помощи родителям должен составлять 10,3 тыс. рублей в месяц. Выше оценки необходимой поддержки в Санкт-Петербурге (15,3 тыс. рублей в месяц), Москве (15 тыс. рублей), Краснодаре (13,9 тыс.), Екатеринбурге (12,4 тыс.), Казани (11,6 тыс.), Красноярске (11,6 тыс.), Тюмени (11,2 тыс.) и Ростове-на-Дону (11,2 тыс.).

Правда, реальность расходится с высказанными пожеланиями. Как рассказал гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий, согласно опросу, доля тех, кто помогает пожилым родителям материально, составляет 44%. Да и средний размер поддержки почти в два раза ниже, чем по оценкам, — в среднем по стране он составляет 66 тыс. рублей в год, или 5,5 тыс. в месяц. Самую существенную поддержку (81,1 тыс. рублей в год, или 6,8 тыс. в месяц) пожилые родители могут получить от уже полностью ставших на ноги детей в возрасте 41−50 лет.

Самый высокий размер среднегодовой помощи наблюдается в Санкт-Петербурге (15 тыс. рублей в месяц), Москве (14,8 тыс. рублей), Ростове-на-Дону (8,8 тыс.), Краснодаре (8,5 тыс.) и Владивостоке (7,5 тыс.). Больше, чем в среднем по стране, родителям помогают также жители Казани, Махачкалы, Тольятти, Челябинска и Ярославля.

Опрошенные «Известиями» эксперты объяснили сумму, в которую оценивают помощь дети, низким уровнем пенсий и необходимостью компенсации до среднего уровня доходов.

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