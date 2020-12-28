07:54 (мск), источник: Известия
Эксперт спрогнозировал маловостребованные профессии через 10 лет
В ближайшие десять лет может снизиться востребованность бухгалтеров, водителей такси,
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
По его словам, спрос на услуги бухгалтеров упадет, поскольку фискальные органы уже активно внедряют цифровые технологии, а пандемия ускорила переход на электронный документооборот.
«Количество главных бухгалтеров тоже снизится в пять раз», — отметил он. Это коснется и менеджеров по кадровому делопроизводству, поскольку документация также становится электронной.
В ближайшем будущем ожидать начала коммерческой эксплуатации первых беспилотных такси в крупных российских городах, поэтому упадет спрос на водителей такси.
«Все новые грузовые автомобили, которые будут сходить с конвейера, либо уже сейчас предусматривают возможность переоборудования для беспилотной эксплуатации, либо такая возможность всеми производителями будет реализована в самое ближайшее время», — добавил он.
Как добавил Захаров, развитие современных технологий повлияет на профессию преподавателя иностранных языков.
Ранее в декабре сообщалось, что наиболее востребованными на рынке труда в 2021 году будут медработники, фармацевты,