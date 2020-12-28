Затянуть пояса: кому повысят зарплату, а кого — сократят

Насколько это реально в условиях коронакризиса, разбиралось РИА Новости.
Сократить расходы за счет чиновников
Цены растут — это аксиома. Хотелось бы, чтобы росла и заработная плата — хотя бы на уровень инфляции. Это поддержит покупательскую способность в стране. И закон однозначно на стороне работника.
«По статье 134 Трудового кодекса работодатели должны повышать заработную плату. Это касается государственных организаций. В других регулируется коллективными договорами, соглашениями, актами», — напоминает адвокат Владимир Постанюк.
Однако порой приходится отступать от правил. Например, в 2014—2017 годах правительство отказалось увеличивать оклады чиновников. Позже индексацию возобновили, хотя и ненадолго. Нагрянувшая в уходящем году пандемия вынудила вновь заморозить ставки — до 1 января 2022-го.
Впрочем, госслужащие в федеральных органах власти и так получают высокую по российским меркам зарплату. В 2018-м в среднем — 126,6 тысячи рублей в месяц. Самые высокооплачиваемые — сотрудники аппарата правительства, у них 240,4 тысячи.
Рассчитывать на прибавку в следующем году могут и бюджетники. Какой она будет, выяснится только после определения инфляции Росстатом за 2020 год — в январе-феврале.
Что касается коммерческих фирм, Роструд указывает на обязательность индексации. Иначе штраф — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от одной до пяти тысяч рублей.
«Конституционный суд неоднократно отмечал, что работодатель не может лишить персонал предусмотренного законом роста заработных плат», — говорит Владимир Постанюк.
Однако, признают в Роструде, статья 134 ТК довольно «плавающая». В ней нет четкого механизма того, как, в каком порядке проводить индексацию. Это обычно прописывается отдельно.
В свою очередь, Верховный суд считает, что индексация — лишь один из способов повысить зарплату. Если наниматель просто периодически увеличивает оклады или выплачивает премии, он выполняет требования Трудового кодекса. «Но есть важный момент: в таком случае в соответствующих документах прямо должно быть зафиксировано, что рост окладов и/или выплата премий приравниваются к индексации», — уточняет Постанюк.
Кроме того, если компания находится в сложном финансовом положении и повысила зарплату на величину ниже инфляции, трудовой инспектор это учтет.
«У предприятий выручка упала. Нет возможности не только проиндексировать, но и сохранить зарплату на прежнем уровне. Поэтому бизнесу, скорее всего, придется сократить персонал или отправить многих в неоплачиваемые отпуска», — предупреждает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд».
Пандемия подрезала зарплаты
Уходящий год выдался достаточно сложным для коммерческих компаний, соглашается Вячеслав Аскалепов, эксперт по рынку труда, директор по развитию продуктов платформы «Рокет Ворк». «Аналитики “СберДанных” информировали, что во время весенних ограничений каждый второй наемный сотрудник столкнулся с сокращением жалованья. Согласно исследованию международной рекрутинговой компании Hays, о снижении дохода сообщил каждый третий работник», — говорит он.
По данным Росстата, номинальная средняя зарплата в октябре составила 49 539 рублей. Это на четыре с половиной процента больше, чем годом ранее, то есть несколько выше инфляции. Поэтому реальная, то есть с учетом официального роста цен, — на полпроцента больше, чем в 2019-м. Но динамика по отраслям неравномерна.
«Номинальная увеличилась в растениеводстве и животноводстве — почти на шесть процентов, в производстве текстильных изделий — на 8,2, лекарственных средств — 8,1, в почтовой и курьерской службах — больше 12, в здравоохранении и соцуслугах — около 23. Как видно, в основном это сферы, востребованные в период пандемии», — отмечает собеседник агентства.
Другие отрасли — в минусе: рыболовство — на 14,4 процента, добыча угля — больше пяти, производство электроники — четыре, автотранспорт — 5,7, гостиницы и общепит — 5,8. Безусловно, сказывается снижение оборотов в потребительских секторах, которые особенно пострадали из-за пандемии.
Поэтому существенного роста зарплат в наступающем году ожидать не приходится. «Падающий спрос, безработица, сокращение доходов будут тянуть бизнес ко дну, а вместе с ним — и заработные платы персонала. Так, 42 процента респондентов среди работодателей планируют оставить зарплаты на текущем уровне, четверть собираются снизить и только треть сообщили об увеличении», — отмечает Вячеслав Аскалепов.
По предварительным данным Росстата, в ноябре безработица достигла 6,1 процента. Причем и мужчины, и женщины в среднем ищут работу по полгода.
Впрочем, некоторым компаниям не хватает сотрудников. Прежде всего тем, которые бурно росли в пандемию: онлайн-ретейл, социальные сети, игры, стриминговые сервисы (способ передачи данных от провайдера к конечному пользователю, при котором контент находится на удаленном сервере), фармацевтика. Словом, какие времена — такие и перспективы.
Во время загрузки произошла ошибка.