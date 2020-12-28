На поддержку вузов направили более 15 миллиардов рублей

«Что касается поддержки, то государство дважды такую поддержку оказало. Летом был первый транш, достаточно большой — 9,6 миллиарда (рублей — ред.), и вот в шесть с небольшим миллиарда была в декабре оказана поддержка. Поддержка оказывалась селективно, дифференцированно, в зависимости от финансового благополучия университета», — рассказал он журналистам.
Фальков отметил, что у ряда университетов очень грамотный финансовый менеджмент и есть неплохие заделы. Министр напомнил, что многие вузы в ситуации пандемии пошли на беспрецедентные решения, они помогли и профинансировали студентам транспортные издержки, часть вузов в общежитиях кормят студентов и предоставляют им автобусы. На это идут те средства, которые вузы могли бы направить на исследовательскую или образовательную деятельности, но «они сегодня тратят, понимая, что в сложный год надо помогать студентам».
«Мы будем оказывать поддержку и дальше. Тут параметры, понимаете, они зависят от того, это же все счетные вещи, от того, насколько действительно потребность у вузов (есть — ред.)», — пояснил Фальков.