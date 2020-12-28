2020 год стал худшим для нефтяной отрасли за последние 10 лет

Для сравнения, за аналогичный период 2015 года, когда котировки на нефть упали вдвое по сравнению с началом осени 2014 года, нефтяные компании списали активы на $72,1 млрд — сумму, вдвое меньшую, чем в 2020 году. При этом в статистику за первые девять месяцев текущего года не вошли списание ExxonMobil на $20 млрд, которое произойдет в четвертом квартале, и списание Chevron на $10 млрд, зафиксированное в самом конце 2019 года.
Массовое списание активов в нынешнем году вызвано пандемией COVID-19, которая еще весной обвалила спрос на энергию в связи с массовым закрытием производства по всему миру, а также с ценовой войной между ОПЕК и Россией, которые несколько месяцев не могли договориться о дальнейшем сокращении объемов добычи нефти ради стабилизации цен на рынке.
Наиболее агрессивно отказывались от собственных проектов англо-нидерландская Royal Dutch Shell, британская BP и французская Total. На их долю приходится около трети общего объема списаний на нефтяном рынке в текущем году.
А американские шельфовые нефтедобытчики Concho Resources и Occidental Petroleum за эти девять месяцев списали больше активов, чем за предыдущие четыре года вместе взятые. В общей сложности сумма списанных в нынешнем году активов уже составляет около 10% от рыночной капитализации всех мировых нефтяных компаний, стоимостью выше $1 млрд.