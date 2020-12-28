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15:26 (мск), источник: Коммерсантъ

2020 год стал худшим для нефтяной отрасли за последние 10 лет

Как сообщает The Wall Street Journal, 2020 год стал худшим для нефтяных компаний, по крайней мере за последнее десятилетие. Только по итогам первых девяти месяцев нынешнего года нефтедобытчики были вынуждены списать активы примерно на $145 млрд.

Источник: AP 2020
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Для сравнения, за аналогичный период 2015 года, когда котировки на нефть упали вдвое по сравнению с началом осени 2014 года, нефтяные компании списали активы на $72,1 млрд — сумму, вдвое меньшую, чем в 2020 году. При этом в статистику за первые девять месяцев текущего года не вошли списание ExxonMobil на $20 млрд, которое произойдет в четвертом квартале, и списание Chevron на $10 млрд, зафиксированное в самом конце 2019 года.

Массовое списание активов в нынешнем году вызвано пандемией COVID-19, которая еще весной обвалила спрос на энергию в связи с массовым закрытием производства по всему миру, а также с ценовой войной между ОПЕК и Россией, которые несколько месяцев не могли договориться о дальнейшем сокращении объемов добычи нефти ради стабилизации цен на рынке.

Наиболее агрессивно отказывались от собственных проектов англо-нидерландская Royal Dutch Shell, британская BP и французская Total. На их долю приходится около трети общего объема списаний на нефтяном рынке в текущем году.

А американские шельфовые нефтедобытчики Concho Resources и Occidental Petroleum за эти девять месяцев списали больше активов, чем за предыдущие четыре года вместе взятые. В общей сложности сумма списанных в нынешнем году активов уже составляет около 10% от рыночной капитализации всех мировых нефтяных компаний, стоимостью выше $1 млрд.

Кирилл Сарханянц

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