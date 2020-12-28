Forbes назвал самых обедневших по итогам года российских миллиардеров

Авторы материала, опубликованного российской версией издания, указывают, что за последние 12 месяцев пострадали практически все нетехнологичные сферы бизнеса. Сказались как ограничения из-за пандемии коронавируса, так и падение цен на нефть.
По данным Forbes, больше всего за год потерял президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на $4,08 млрд (до $19,17 млрд). Объясняется это падением котировок на фоне разрыва сделки ОПЕК+.
Далее в рейтинге идет председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Снижение котировок привело к тому, что его состояние сократилось на $3,55 млрд (до $24,53 млрд). У бизнесмена Геннадия Тимченко падение составило $2,33 млрд (до $20,37 млрд).
Вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун оказался на четвертом месте. Снижение нефтяных котировок уменьшило его состояние на $1,75 млрд (до $8,25 млрд).
В пятерку рейтинга также вошел глава «Русснефти» Михаил Гуцериев. Его годовые потери Forbes оценил в $1,68 млрд (до $2,10 млрд). В данном случае снизилась стоимость не только нефтяной компании, но и принадлежащей бизнесмену коммерческой недвижимости.
В ТОП-10 по снижению уровня состояния также вошли: