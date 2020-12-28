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20:04 (мск), источник: РБК

Forbes назвал самых обедневших по итогам года российских миллиардеров

За 2020 год десять участников российского списка Forbes потеряли почти $17,6 млрд. К такому выводу пришли авторы рейтинга, сравнившего состояние 200 богатейших россиян на 20 декабря 2019 года и 20 декабря 2020 года.

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Источник: AP 2020

Авторы материала, опубликованного российской версией издания, указывают, что за последние 12 месяцев пострадали практически все нетехнологичные сферы бизнеса. Сказались как ограничения из-за пандемии коронавируса, так и падение цен на нефть.

По данным Forbes, больше всего за год потерял президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на $4,08 млрд (до $19,17 млрд). Объясняется это падением котировок на фоне разрыва сделки ОПЕК+.

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Далее в рейтинге идет председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Снижение котировок привело к тому, что его состояние сократилось на $3,55 млрд (до $24,53 млрд). У бизнесмена Геннадия Тимченко падение составило $2,33 млрд (до $20,37 млрд).

Вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун оказался на четвертом месте. Снижение нефтяных котировок уменьшило его состояние на $1,75 млрд (до $8,25 млрд).

В пятерку рейтинга также вошел глава «Русснефти» Михаил Гуцериев. Его годовые потери Forbes оценил в $1,68 млрд (до $2,10 млрд). В данном случае снизилась стоимость не только нефтяной компании, но и принадлежащей бизнесмену коммерческой недвижимости.

В ТОП-10 по снижению уровня состояния также вошли:

  • Самвел Карапетян минус $1,53 млрд
  • Игорь Алтушкин минус $1,33 млрд
  • Олег Дерипаска минус $1,07 млрд
  • Владимир Богданов минус $1 млрд
  • Год Нисанов и Зарах Илиев минус $990 млн у каждого.
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