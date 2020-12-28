Экс-глава крупнейшего в мире производителя титана выплатит ему 1,7 млрд рублей

В иске «ВСМПО-Ависма» указала, что Воеводин, занимавший должность главы корпорации с 2009 по 2020 год, продавал ее продукцию по заниженной стоимости, отмечает «Коммерсантъ». По версии истца, он организовал схему, направленную на перераспределение доходов корпорации в пользу компаний группы Interlink.
В июле было возбуждено уголовное дело об особо крупном хищении активов «ВСМПО-Ависмы». Источник «Коммерсанта» говорил, что фигурантом по нему проходит именно Воеводин. Информацию о возбуждении дела против экс-главы корпорации также подтверждал «Ростех», владеющий 25% ее акций.
Изначально требования истца составляли 4 млрд рублей, отмечает ТАСС. В октябре представитель стороны Воеводина говорил агентству, что бывший гендиректор окажет компании безвозмездную помощь на сумму 1,95 млрд рублей.
Решение о выплате 1,7 млрд рублей было принято по соглашению сторон на основании итоговой экспертной оценки, пояснила ТАСС «ВСМПО-Ависма». Выплата Воеводиным ущерба не означает признания факта нанесения убытков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда.
В мае «ВСМПО-Ависма» сообщила, что Воеводин принял решение покинуть корпорацию, чтобы «сосредоточиться на личных проектах». Сейчас производителя титана возглавляет Сергей Степанов. До этого с 2012 года Степанов руководил угольным дивизионом Evraz, отмечал «Коммерсантъ».
«ВСМПО-Ависма» занимает 110-е место в списке 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Ее выручка за 2019 год составила 105,3 млрд рублей. Корпорация указывает, что поставляет продукцию на рынки 50 стран.