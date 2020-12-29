Спрос на зарубежное жилье ради гражданства вырос на 50%

В течение года на 50% увеличилось количество запросов на покупку зарубежной недвижимости под приобретение ВНЖ или гражданства, сказала «Известиям» директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева. Люди хотят иметь второй паспорт для свободы передвижений, пояснила директор по продажам греческого направления девелоперской компании Mirum Group Дарья Безмен.
«Во время локдауна возможность свободного передвижения по миру значительно снизилась — по сути, она была только у владельцев иностранного паспорта или ВНЖ. Поэтому состоятельные люди стали активнее искать план “Б”: число запросов на покупку недвижимости с целью получения второго гражданства или вида на жительство выросло», — подтвердила старший юрист практики по работе с частными клиентами АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Евгения Федореева.
При этом во время самого локдауна спрос на покупку зарубежной недвижимости сократился на 30%, сообщила «Известиям» директор департамента продаж зарубежной недвижимости Savills в России Юлия Овчинникова.
Но за весь год, несмотря на общее сокращение заключенных сделок, интерес к покупке зарубежной недвижимости не сократился, а, наоборот, вырос, сказал руководитель отдела продаж Kalinka International Денис Перковский.
«В целом за год число запросов на жилье за рубежом выросло в зависимости от направления на 20−50%», — сказала Марина Шалаева.
Недвижимость за рубежом для россиян — возможность сохранить инвестиции в еврозоне. Кроме того, с расширением возможностей уделенной работы, многие приходят к пониманию, что жить можно в другой стране, сказала Юлия Овчинникова.
В 2021-м, если не последуют новые ограничения, спрос может увеличиться на 15−30%, прогнозируют аналитики.