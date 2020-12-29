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04:27 (мск), источник: Известия

Спрос на зарубежное жилье ради гражданства вырос на 50%

В 2020 году интерес россиян к покупке недвижимости за рубежом ради получения вида на жительство (ВНЖ) или второго гражданства вырос на 50%. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка недвижимости.

Источник: Reuters

В течение года на 50% увеличилось количество запросов на покупку зарубежной недвижимости под приобретение ВНЖ или гражданства, сказала «Известиям» директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева. Люди хотят иметь второй паспорт для свободы передвижений, пояснила директор по продажам греческого направления девелоперской компании Mirum Group Дарья Безмен.

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«Во время локдауна возможность свободного передвижения по миру значительно снизилась — по сути, она была только у владельцев иностранного паспорта или ВНЖ. Поэтому состоятельные люди стали активнее искать план “Б”: число запросов на покупку недвижимости с целью получения второго гражданства или вида на жительство выросло», — подтвердила старший юрист практики по работе с частными клиентами АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Евгения Федореева.

При этом во время самого локдауна спрос на покупку зарубежной недвижимости сократился на 30%, сообщила «Известиям» директор департамента продаж зарубежной недвижимости Savills в России Юлия Овчинникова.

Но за весь год, несмотря на общее сокращение заключенных сделок, интерес к покупке зарубежной недвижимости не сократился, а, наоборот, вырос, сказал руководитель отдела продаж Kalinka International Денис Перковский.

«В целом за год число запросов на жилье за рубежом выросло в зависимости от направления на 20−50%», — сказала Марина Шалаева.

Недвижимость за рубежом для россиян — возможность сохранить инвестиции в еврозоне. Кроме того, с расширением возможностей уделенной работы, многие приходят к пониманию, что жить можно в другой стране, сказала Юлия Овчинникова.

В 2021-м, если не последуют новые ограничения, спрос может увеличиться на 15−30%, прогнозируют аналитики.

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